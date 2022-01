Batman: The Caped Crusader – Ed Brubaker a capo degli sceneggiatori

Lo scrittore pluripremiato Ed Brubaker è entrato nel team di Batman: The Caped Crusader, la nuovissima serie animata dedicata al Cavaliere Oscuro prodotta da Bruce Timm, J.J. Abrams e Matt Reeves.

Brubaker affiancherà costoro nel ruolo di produttore esecutivo e ricoprirà anche il ruolo di capo sceneggiatore.

La prima stagione di Batman: The Caped Crusader sarà composta da 10 episodi che saranno diffusi su HBOMax nel corso del 2023. Secondo Brubaker nella serie, che riprende l’ambientazione anni ‘30 delle primissime storie di Batman, vedremo

“[…] un’interpretazione leggermente più pulp del personaggio e un nuovo modo di guardare al mondo di Gotham, ambientato nel passato ma visto attraverso una lente moderna. Finora ogni parte del progetto è stato un vero spasso su cui lavorare. Non vedo l’ora che il resto del mondo possa vedere cosa abbiamo costruito negli ultimi mesi nella stanza degli sceneggiatori. Tutto quello che posso dire è che non è quello che qualcuno si aspetta… ma in senso positivo”.

La serie infatti avrà un tono maggiormente noir, potendo anche spaziare in tematiche e ambientazione decisamente più adulte rispetto a quanto si poteva fare nelle altre serie animate del Cavaliere Oscuro uscite dagli anni ‘90 in poi sulle reti televisive generaliste.

Riguardo alle precedenti serie animate di Batman firmate da Bruce Timm, Brubaker ha espresso grande ammirazione e le ha definite una fonte d’ispirazione.

“Ecco qualcosa che pochi sanno, ma l’originale Batman: The Animated Series è stata una delle cose che mi ha fatto venire voglia di scrivere fumetti di supereroi in generale, e Batman in particolare.”

Prima di Batman: The Caped Crusader Ed Brubaker ha scritto numerose storie ambientate a Gotham City, firmando serie a fumetti come Batman, Catwoman e Gotham Central, ed è famoso anche per la trasformazione del personaggio di Bucky in Winter Soldier durante la sua gestione di Captain America. Vincitore di sette Eisner Award e due Harvey Award, negli ultimi anni si è dedicato a numerose crime stories a fumetti insieme principalmente ai disegnatori Sean Phillips e Steve Epting, come Criminal, Velvet e Fatale.