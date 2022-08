Warner Bros ha cancellato il film di Batgirl

Nuove brutte notizie per quanto riguarda l’universo cinematografico DC: il film di Batgirl con protagonista Leslie Grace sarebbe stato cancellato da Warner Bros Discovery.

Il film, costato 90 milioni di dollari e che ha già concluso le riprese, non uscirà nelle sale e non sarà nemmeno distribuito, come da piani originari, sulla piattaforma di streaming HBO Max. La notizia è apparsa dapprima su The New York Post per poi essere confermata anche da The Wrap e The Hollywood Reporter.

La decisione sarebbe stata presa a seguito delle prime proiezioni di test, che hanno evidenziato come la pellicola non sia un prodotto in grado di rappresentare un evento cinematografico blockbuster come i prossimi Black Adam e Shazam: Furia degli Dei.

D’altra parte Batgirl aveva un budget estremamente ridotto rispetto alle grandi produzioni cinematografiche e l’idea di farlo uscire nelle sale (con conseguenze immissione di altri capitali) è arrivata solo in una fase avanzata della produzione.

I registi del film, Adil El Arbi e Bilall Fallah, sono attualmente in Marocco per il matrimonio di El Arbi e sarebbero dovuti tornare a lavorare al montaggio finale del film nei prossimi giorni.

Batgirl sarebbe stato cancellato in seguito alla riorganizzazione interna che ha seguito la fusione tra Warner Bros e Discovery, che ha portato alla revisione dei piani per la piattaforma HBOMax, tra cui la cancellazione di molti film pensati per la sola diffusione in streaming (oltre a Batgirl, è stato cancellato anche il sequel di Scoob!).

La cancellazione di Batgirl segue quella di Wonder Twins, altro film DC originale HBOMax che però era solo in fase di pre-produzione. Alcune voci riportano che l’intenzione sarebbe di trasferire la piattaforma HBOMax all’interno di Discovery+, e questo porterebbe un grande ridemensionamento per le produzioni originali pensate per lo streaming.

In rete molti fan si sono mobilitati, utilizzando gli hashtag #ReleaseTheBatgirlMovie e #SaveTheBatgirlMovie, chiedendo che il film, essendo ormai praticamente completato, venga comunque rilasciato in qualche forma, anche per rispetto a tutti coloro che ci hanno lavorato.

Batgirl è stato inizialmente sviluppato nel marzo 2017, con Joss Whedon assunto per scrivere e dirigere il film. Alla fine ha lasciato il progetto ed è stato sostituito da Christina Hodson come sceneggiatrice del film e da Adil El Arbi e Bilall Fallah come registi, rispettivamente nell’aprile 2018 e nel maggio 2021. Grace è stata scritturata nel luglio 2021 e le riprese sono iniziate ufficialmente a Glasgow, in Scozia, nel novembre 2021, per concludersi nel marzo 2022. Il cast di Batgirl comprendeva J. K. Simmons e Michael Keaton, che riprendevano rispettivamente i ruoli del commissario James Gordon e di Bruce Wayne/Batman dai precedenti media DC. Brendan Fraser avrebbe dovuto interpretare l’antagonista principale del film, Ted Carson/Firefly, un veterano scontento diventato un piromane sociopatico. Anche Jacob Scipio, Ivory Aquino, Rebecca Front, Corey Johnson e Ethan Kai sarebbero stati parte del cast.