Green Lantern Corps: la serie HBO Max entra in produzione

Grande assente nei progetti cinematografici DC, il destino di Lanterna Verde è destinato a cambiare grazie all’imminente serie Green Lantern Corps in sviluppo per HBO Max.

Negli ultimi anni nell’Universo DC, non c’è stato molto in termini di narrazione per uno dei membri più iconici della Justice League. L’unica volte che si è vista in azione una qualsiasi Lanterna di recente è stata attraverso un breve cameo in Zack Snyder’s Justice League.

Sebbene la serie HBO Max sia stata annunciata ben più di un anno fa, Green Lantern Corps è in gran parte sfuggita al radar con solo un paio di grandi annunci riguardanti il suo dietro le quinte. Pare che Finn Wittrock darà vita alla versione del personaggio di Guy Gardner nel ruolo principale, e Lee Toland Kreiger siederà sulla sedia del regista per il primo episodio della serie.

Ciò che non è ancora noto è la finestra di tempo in cui i fan possono aspettarsi di vedere Green Lantern Corps su HBO Max, dato che non abbiamo avuto aggiornamenti sulle riprese e sulla data fissata per la sua premiere in streaming.

Ora però Backstage ha rivelato che le riprese della prossima serie Green Lantern Corps inizieranno entro la fine dell’anno a Los Angeles, in California, prima della sua uscita su HBO Max. Non sono stati offerti altri dettagli specifici sui tempi di produzione o su quando inizierà lo streaming, anche se il rapporto affermava che la serie HBO Max è ora in procinto di scegliere “ruoli aggiuntivi”.

Lanterna Verde e il Corpo delle Lanterne Verdi hanno in gran parte vissuto ai margini dell’Universo DC, soprattutto in termini di film e serie TV nel 21° secolo. Sebbene non ci siano ancora molte informazioni, la fine del 2022 dovrebbe portare alcuni ulteriori sviluppi sul ritorno dei personaggi sui media mainstream.

C’è sicuramente ancora molto lavoro da fare per la Warner Bros e il team di HBO Max prima che inzino le riprese e la storia inizi a prendere vita. L’annuncio del casting più recente ha suggerito una nuova versione di Sinestro che entrerà in gioco per la serie, anche se dovranno essere scelti molti altri attori nel cast prima dell’inizio.

Se le riprese inizieranno a fine anno, probabilmente continueranno per la prima parte del 2023, a seconda della quantità di materiale incluso nella serie. Ciò significa che Green Lantern Corps quasi certamente non uscirà fino alla fine del 2023 o all’inizio del 2024.