Il Ragazzo e l’Airone: Miyazaki riceve un nuovo riconoscimento in merito al suo ultimo lavoro dietro la macchina da presa dello Studio Ghibli. Di recente abbiamo avuto nuovamente la conferma per quanto riguarda il ritiro del cineasta, al momento non più previsto così come accennato mesi addietro.

Il Festival del Cinema di San Sebastian (SSIFF) ha annunciato ufficialmente che assegnerà ad Hayao Miyazaki il Premio Donostia onorario alla carriera. Miyazaki riceverà virtualmente il premio durante la cerimonia di apertura dell’evento il 22 settembre, coronando ancora una volta un percorso straordinario, che ancora oggi abbraccia milioni di persone nel mondo, grazie al suo modo unico di raccontare le immagini e i suoni.

Il SSIFF fortunatamente si aprirà con la prima europea dell’ultimo lungometraggio di Hayao Miyazaki, Il ragazzo e l’airone (Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka, letteralmente How Do You Live?) fuori concorso. Il film sarà proiettato all’Auditorium Kursaal il 22 settembre dopo il gala di apertura e per questo il regista verrà premiato.

Il Ragazzo e l’Airone sarà il quarto film di Miyazaki ad essere proiettato al SSIFF, e allo stesso tempo sarà anche la prima volta che il suo film partecipa alla Selezione Ufficiale dell’evento. La 71ª edizione del SSIFF si terrà a Donostia-San Sebastián, in Spagna, dal 22 al 30 settembre.

Il film è stato proiettato anche in IMAX (per le sale attrezzate in merito ndr) in Giappone il 14 luglio. Nei primi quattro giorni di programmazione la pellicola ha incassato più del celebre film di Miyazaki del 2001, La Città Incantata, vincitore del premio Oscar, incassando il 50% in più del suo film del 2013, Si alza il vento.

Il film ha venduto 1,003 milioni di biglietti e ha guadagnato circa 13,2 milioni di dollari nei primi tre giorni in Giappone. Il film ha venduto 1,353 milioni di biglietti e ha guadagnato 2,149 miliardi di yen (circa 15,53 milioni di dollari) nel lungo weekend da venerdì a lunedì (il 17 luglio era la festa della Marina in Giappone).

