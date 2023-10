Tra le uscite targate Panini Comics del 1 novembre 2023 si segnala l’Omnibus dedicato ad Asterix (oltre alla nuova storia Asterix e l’Iris Bianco) e il crossover tra Stranger Things e Dungeons & Dragons, che fa anche da prequel alla fortunata serie Netflix.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 1 novembre 2023.

Le uscite Panini Comics del 1 novembre 2023

Conan il Barbaro 7

Panini Comics Integrale

4,90 €

Contiene: Conan the Barbarian (1970) #26/29, Savage Sword of Conan (1974) #8

Dopo il rodaggio del numero scorso, John Buscema diventa subito il più grande autore di Conan di tutti i tempi con un poker di storie esaltanti tratte dall’opera di R.E. Howard: L’ora del grifone, Il sangue di BelHissar, La luna dello Zembabwei e Due contro Turan! Conan finisce per entrare nell’esercito turaniano di Re Yedzigerd, ma… non di sua spontanea volontà! Bonus: un racconto breve in bianco e nero disegnato da Tim Conrad!

Star Wars Epic – Lando 17

Azzardo Mortale

28,00 €

Contiene: Star Wars: Lando (2015) #1/5, Star Wars: Lando – Double or Nothing (2018) #1/5

Prima di unirsi alla Ribellione, prima di amministrare la Città nelle Nuvole su Bespin e persino prima di perdere il Millennium Falcon al tavolo da gioco, ecco la storia delle avventure e sventure di Lando Calrissian… in cerca di amore, denaro ed emozioni forti! Perché lui non è il tipo da rischiare niente per nessuno. A meno che non ci siano dei crediti in ballo, s’intende, o la vita del fidato Lobot in bilico. Quel che è certo, è che ovunque si avventuri Lando, gli imprevisti lo seguiranno a stretto giro!

Spawn Deluxe 9

33,00 €

Contiene: Spawn (1992) #101/113

La prima riedizione italiana delle storie di Spawn pubblicate tra il 2000 e il 2002!

Al torna a casa di nonna Blake per darle l’ultimo saluto e spiegarle che non intende scegliere né Paradiso né Inferno.

Cogliostro è di tutt’altro avviso: secondo lui, uccidendo Malebolgia, Spawn è diventato il suo sostituto de facto, che lo accetti o no! Cominciano qui le storie disegnate da Angel Medina, artista di Sensational Spider-Man e Venom: Origine oscura!

Stranger Things/ Dungeons & Dragons

16,00 €

Contiene: Stranger Things and Dungeons & Dragons (2020) #1/4

Stranger Things/ Dungeons & Dragons

Variant Cover

18,00 €

Contiene: Stranger Things and Dungeons & Dragons (2020) #1/4

Hawkins, Indiana. Tre amici di nome Mike, Lucas e Will stanno imparando a conoscere – e apprezzare – il loro compagno di scuola Dustin grazie a un’avventura condivisa di Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo più famoso del mondo. Nel corso della campagna, il neo-gruppo scopre il proprio spirito di squadra e la sete di mistero… ma ignora che presto la partita si sposterà nel mondo reale!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Matana

30,00 €

Contiene: Matana 1/6

La Frontiera. Un luogo leggendario. E tra tutti coloro che cavalcano senza sapere dove andare, c’è un uomo che cavalca giorno e notte,

grazie all’unguento del dottor Ragadini.

Un uomo il cui nome veniva pronunciato con rispetto e paura: Matana!

L’instant classic di Leo Ortolani, il creatore dell’immortale Rat-Man, per la prima volta a colori (spettacolari) e raccolto in volume.

Una “pseudo parodia” di livello stellare, grazie a uno “pseudo RatMan” irriverente e irresistibile quanto l’originale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Player Zero

18,00 €

Noen esce dalla sua routine nel villaggio di Satte Town sbloccando un evento e scoprendo così di essere sempre stata un personaggio non giocante di un videogame RPG nel quale l’eroe principale è morto.

Il suo mutamento improvviso trasforma lei stessa nel nuovo eroe del suo mondo…

Affiancata da una carovana che la assisterà durante il viaggio alla volta dell’Isola dello Stregone, Noen dovrà salvare il suo popolo dalla tirannia del nemico. Il tutto a livello zero.

Dall’autrice di Ctrl-Z, Alessandra Alyah Patanè, una nuova incredibile avventura arricchita dalle illustrazioni di David Lopez.

Per tutti gli appassionati di videogiochi, webtoon fantasy e non solo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Asterix e l’Iris Bianco

Asterix 40

12,90 €

Contiene: L’Iris Blanc

Una nuova scuola di pensiero va diffondendosi nei territori conquistati da Roma, e Cesare decide di sperimentarne i tanto decantati effetti positivi sul morale delle legioni che circondano un certo villaggio dell’Armorica che resiste ancora (e sempre!) all’invasore.

Ben presto, però, i nuovi precetti cominciano a circolare anche fra gli abitanti…

Riusciranno Asterix, Obelix e gli altri gallici eroi a resistere alle lusinghe della misteriosa dottrina?

Per il 40esimo albo dedicato ai Galli più famosi del mondo, la nuova storia scritta da Fabcaro e disegnata da Didier Conrad.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Asterix Omnibus 1

45,00 €

Contiene: Astérix le Gaulois, La Serpe d’or, Astérix et les Goths

“Nel 50 avanti Cristo tutta la Gallia è occupata dai Romani… tutta?

No! Un villaggio dell’Armorica, abitato da irriducibili Galli continua a resistere all’invasore.”

Forse uno degli incipit più celebri della storia del fumetto occidentale. In questo volume dell’edizione Omnibus di Asterix troverete riunite le prime sei indimenticabili spassosissime avventure di Asterix e dell’inseparabile amico Obelix.

Il tutto arricchito da numerosi e inediti contenuti speciali. Dalle Alpi alle Piramidi, dalla Senna al Reno, il nostro piccolo (ma astuto) gallo,, sessant’anni fa come fosse oggi, partiva alla conquista della bande dessinée!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)