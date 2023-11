Naruto vince il sondaggio della serie con il matrimonio migliore

Naruto è tra le serie shonen che avranno per sempre uno spazio speciale nel cuore degli appassionati. Parliamo della serie scritta e disegnata da Masashi Kishimoto e che ha fatto parte dei cosiddetti big three di Weekly Shonen Jump. Le serie shonen in generale sono famose per le loro battaglie e la caratterizzazione dei personaggi maschili, ma dedicano anche spazio al romanticismo.

Di fatti, anche se potrebbe non sembrare, le serie manga e anime presentano una dose romanticismo e storie di amore. Naturalmente, ci sono alcune serie che sono popolari proprio per questo aspetto rispetto ad altre. Ma con il presente articolo vogliamo riportare un aggiornamento legato all’esito di un nuovo sondaggio sugli anime. Questo riguardava una classifica dei migliori matrimoni del settore, e sembra che Naruto abbia conquistato la vetta.

L’aggiornamento arriva direttamente dal sito giapponese Numan, che ha condotto un’intervista agli utenti sulle migliori coppie sposate degli anime. Dopo aver raccolto i voti, il sondaggio ha rivelato le sue prime dieci scelte. E ne è venuto fuori che non solo ha vinto una coppia di Naruto, ma nello specifico quella di Sasuke e Sakura. Di seguito ne riportiamo la top 10:

Sasuke x Sakura Naruto x Hinata Oh x Anna Loid x Yor Ichigo x Orihime Kiyoka x Mayo Yusaku x Yukiko Kirito x Asuna Hohenheim x Trisha Renji x Rukia

Oltre alla coppia formata da Sasuke e Sakura, è possibile vedere che subito dopo c’è la coppia Naruto-Hinata. Solo un altro anime è presente due volte in questa top 10, e questo è Bleach. Quindi, da questo si può constatare che al contrario da quello che si dice, ai lettori shonen non dispiace un po’ di romanticismo.

Dunque questa analisi sulle coppia presenta una vittoria schiacciante della serie di Kishimoto. Dopo la fine del manga, le vicende del ninja biondo hanno avuto seguito con il sequel intitolato Boruto: Naruto Next Generations. Con il suo debutto, i fan erano ansiosi di vedere come si sarebbero sviluppate le storie d’amore nella storia. Giusto menzionare anche le coppie di altre serie attualmente in corso e sicuramente apprezzate dai fan come Loid e Yor di Spy x Family e My Happy Marriage.

Fonte – Comicbook