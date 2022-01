Halo – La Serie: il trailer definitivo della serie TV

Paramount+ ha diffuso il trailer definitivo della serie TV tratta da Halo, durante l’intervallo della partita di NFL tra Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs (non dev’essere stato un caso…).

L’esordio della serie TV tratta dal celeberrimo videogame è previsto per il 24 Marzo sulla piattaforma Paramount+ negli Stati Uniti, e vede protagonista Pablo Schreiber (visto recentente in American Gods) nel ruolo di Master Chief.

I produttore esecutivo della serie e direttore creativo del franchise Frank O’Connor (343 Industries) ha offerto una spiegazione dettagliata della “Silver Timeline” della serie e di come funzionerà separatamente dalla sequenza temporale del videogioco (sebbene possano influenzarsi a vicenda lungo il percorso).

“Abbiamo lavorato all’idea di una serie TV di Halo per molto tempo, ma una delle prime cose che ci siamo resi conto quando abbiamo iniziato a lavorare con sceneggiatori e registi è stata che c’erano dei veri pericoli nell’adattare un mezzo completamente diverso – i giochi – a un formato narrativo lineare, TV o film, non solo per le differenze di approccio e prospettiva che hanno senso per ogni mezzo, ma anche perché vogliamo essere sicuri di non forzare né il gioco né lo show ad andare in direzioni del tutto innaturali.

Allo stesso modo, il canone principale di Halo è estremamente importante per noi e per i nostri fan, e volevamo pensare al modo più semplice e produttivo per assicurarci di non “rompere” nessuno dei due supporti cercando di inserire cubi in fori tondi . L’idea della “Silver Timeline” ha continuato a riaffiorare durante quel processo. Potremmo confrontare la scelta che abbiamo ottenuto con altre IP, ma ciò potrebbe creare aspettative errate o negative e probabilmente semplificherebbe eccessivamente le nostre intenzioni.

Fondamentalmente, vogliamo usare la tradizione, la storia, il canone e i personaggi di Halo esistenti ovunque abbiano senso per una narrazione lineare, ma anche separare i due prodotti distintamente in modo da non invalidare il canone di base o fare cose innaturali per forzare un videogioco in prima persona in un programma televisivo d’insieme. Il canone del gioco e la sua estesa tradizione in romanzi, fumetti e altri media sono fondamentali, originali e continueranno ininterrottamente fino a quando realizzeremo giochi di Halo.

Per essere chiari: queste saranno due linee temporali parallele, MOLTO simili, ma alla fine separate i cui eventi e personaggi principali si intersecheranno e si allineeranno attraverso cadenze molto diverse.

La sequenza temporale del programma televisivo – la “Silver Timeline” – è basata sull’universo, sui personaggi e sugli eventi di ciò che è stato stabilito nel canone principale, ma differirà in modi più o meno sottili per raccontare una storia umana, ambientata nell’universo consolidato di Halo. Laddove sorgono differenze e ramificazioni, lo faranno in modi che hanno senso per lo spettacolo, il che significa che mentre molti eventi, origini, archi dei personaggi e risultati saranno associati alla storia di Halo che i fan conoscono, ci saranno sorprese, differenze e colpi di scena che funzioneranno in parallelo, ma non in modo identico al canone principale.

Un esempio semplicistico del tipo di differenza – e una ragione alla base di tale differenza – risulterà evidente dal primo episodio, ovvero nel fatto che di Chief e Cortana si imbattono l’uno nell’altra per “coincidenza” è scomparsa. Molti degli stessi eventi stabiliti porteranno la storia negli stessi luoghi e risultati, ma il modo in cui ci arriveranno sembrerà notevolmente diverso, ma logico rispetto agli eventi descritti. Ciò significa che per i fan più fedeli ci sarà familiarità e sorpresa, ma i nuovi arrivati ​​finiranno con una comprensione molto simile delle origini, delle ambizioni e delle motivazioni dei personaggi, nonché dei luoghi, dei nomi e delle idee”.