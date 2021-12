Halo – La Serie: il primo trailer ufficiale

Come anticipatovi, il primo trailer ufficiale di Halo – La Serie ha debuttato nelle scorse ore in occasione dei The Game Awards.

Possiamo guardarlo a seguire:

Halo – La Serie debutterà nel corso del 2022 su Paramount+, servizio streaming del gruppo ViacomCBS che arriverà anche in Italia attraverso Sky il prossimo anno.

La serie tv di Halo è una produzione Showtime, 343 Industries (attuale sviluppatore della serie di videogiochi) e Amblin Television.

Steven Spielberg, Darryl Frank e Justin Falvey sono i produttori esecutivi.

Otto Bathurst e Toby Leslie si occupano della produzione esecutiva per One Big Picture; Bathurst dirigerà alcuni episodi.

Kyle Killen e Scott Pennington sono i produttori esecutivi per Chapter Eleven.

Kiki Wolfkill, Frank O’Connor e Bonnie Ross sono i produttori esecutivi per conto di 343 Industries.

Il cast include Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief, Danny Sapani e Olive Gray nelle parti di Jacob e Miranda Keyes, Bokeem Woodbine nel ruolo di Soren-066, Shabana Azmi nella parte dell’Ammiraglio Margaret Parangosky e Natascha McElhone nel ruolo della Dr. Catherine Halsey.

Jen Taylor presterà la propria voce a Cortana, come nei videogiochi.

Bentley Kalu, Natasha Culzac e Kate Kennedy interpretano tre nuovi Spartan.

La serie seguirà un epico conflitto tra l’umanità e una minaccia aliena nota come Covenant nel 26° secolo.

Il nuovo videogame della serie, Halo Infinite, è disponibile dal 8 Dicembre per Xbox e PC Steam:

La leggendaria serie di Halo torna l’08/12/2021 con Master Chief e la Campagna più vasta di sempre, unita a un’innovativa esperienza multiplayer gratuita.