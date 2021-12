Halo – La Serie: una anteprima del trailer

Halo – La Serie debutterà nel corso del 2022 su Paramount+, servizio streaming del gruppo ViacomCBS che arriverà anche in Italia attraverso Sky il prossimo anno.

Il profilo Twitter ufficiale della serie ha pubblicato una anteprima del trailer, che verrà mostrato integralmente in occasione dei The Game Awards nella notte tra Giovedì 9 e Venerdì 10 Dicembre 2021.

Ecco l’anticipazione del trailer:

Gear up, Spartans. We’ll see you at @thegameawards on Thursday. #HaloTheSeries pic.twitter.com/QzWcp971Em

