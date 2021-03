Halo Infinite continua a ricevere aggiornamenti ufficiali sul blog ufficiale dei 343 Studios. L’ultimo, in particolare, rivela nuove informazioni sul gioco, sulle armi e sul design generale del gioco.

Uno dei primi punti toccati nell’aggiornamento è il design audio delle “Banished weapons” che secondo lo sviluppatore

[…] dovrebbero avere dei principi cardine sul loro suono. Quando pensiamo a ‘Banished’ (bandito, esiliato) ci vengono subito in mente i Bruti, la parola già da sé è selvaggia e violenta, quindi ha senso che l’audio di queste armi restituisca quella sensazione viscerale e potente.

Il resto del post entra ulteriormente nel dettaglio del sound design di Halo Infinite, tant’è che 343 Studios ha anche condiviso la creazione di alcuni asset audio. Ai curiosi vi lasciamo qui il link al video.

Un altro aspetto curioso discusso da 343 Studios è stato come il sistema audio del gioco gestisce gli spari. Lo sviluppatore ha infatti spiegato che ogni suono viene gestito frame per frame, dando priorità in base al livello di minaccia, decidendo quindi il volume per ogni arma. In questo modo, quando degli spari saranno rivolti direttamente al giocatore, saranno molto più forti di volume.

Halo Infinite – cos’altro sappiamo

Altre informazioni che sono venute fuori negli ultimi mesi è che il gioco avrà la totale personalizzazione dei tasti sia su Xbox Series X che su PC. Il team sta inoltre potenziando e migliorando l’esperienza sandbox del titolo: il gioco sarà infatti molto più libero dei precedenti ma non fino ad arrivare ad essere un open world.

Molte delle storiche armi della serie sono state completamente riviste dal punto di vista estetico e del funzionamento, come lo shotgun.

Questo fa presupporre che il gioco sia praticamente pronto e che vedrà certamente la luce entro il 2021.

Speriamo davvero sia così, in modo anche da risollevare la situazione di Xbox Series X, che nonostante non abbia venduto male, ha una carenza di titoli esclusivi e di giochi in generale, se si ignora il Game Pass. Halo Infinite dovrebbe dunque uscire entro la fine dell’anno, ma non è stata fornita una data di uscita precisa. Il gioco è atteso per Xbox Series X ed S e per PC.

