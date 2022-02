Ufficiale: le serie Marvel Netflix traslocano su Disney+ da Marzo

Con la notizia che le varie serie Marvel presenti su Netflix non sarebbero più state disponibili a partire da Marzo, era facile prevedere che presto o tardi sarebbero state rese disponibili su Disney+.

Ora un comunicato stampa di Disney Canada, tramite l’utente Twitter Shahbaz – The Movie Podcast, ha ufficialmente confermato che gli spettacoli Marvel precedentemente distribuiti da Netflix arriveranno su Disney+, attraverso il canale Star, a partire dal Canada a Marzo e quasi con certezza in tutti gli altri paesi che offrono Star.

NEWS‼️: #DisneyPlus will be the new home of the Netflix Marvel Shows on March 16th @DisneyPlus @Marvel @DisneyPlusCA pic.twitter.com/sXOFtcBsXY — Shahbaz – The Movie Podcast (@shayhbaz) February 23, 2022

L’annuncio ha rivelato che Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders inizieranno lo streaming su Disney+ Canada il 16 marzo 2022. Non è noto se Disney+ negli Stati Uniti e in altri territori inizierà lo streaming di queste serie su questa data o in un momento successivo.

Non si sa ancora lo stato di rilascio di Agents of SHIELD, altra serie che sarà presto rimossa da Netflix.

Star è il marchio dedicato alle produzioni più mature, integrato a Disney+ in vari paesi europei ed extra-europei (tra cui il Canada), e presente come servizio aggiuntivo in Sudamerica. Negli Stati Uniti però non è presente, e le produzioni proposte da Disney+ sono esclusivamente per famiglie, spesso con tagli e censure abbastanza grossolane. Le produzioni più adulte vengono normalmente dirottate su Hulu, l’altro servizio streaming di cui Disney detiene la maggioranza delle quote.

Secondo quanto riporta The Hashtag Show invece è probabile che gli show Netlix non solo usciranno anche nella versione americana di Disney+, ma anche senza rimaneggiamenti. Anche lo showrunner di Luke Cage, Cheo Hodari Coker, si augurava che lo show non venisse editato in un recente thread su Twitter che discuteva della storia del progetto prima che lasciasse Netflix. La versione statunitense verrà rilasciata più o meno nello stesso periodo, attorno del 16 marzo. Quindi, violenza e linguaggio rimarranno gli stessi.