Daredevil torna tra gli show più visti a tre anni dalla fine

Grazie al traino di Spider-Man: No Way Home e Hawkeye la serie Netflix conosce un nuovo successo

La serie Netflix Daredevil è sorprendentemente tornata nella classifica degli show più visti in a fine 2021, a più di tre anni dalla diffusione dell’ultima stagione. Il motivo di questo improvviso nuovo successo è da ricercare nell’apparizione del protagonista Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home, dove ha ripreso i panni di Matt Murdock per un breve cameo, e di Vincent D’Onofrio nella serie Disney+ Hawkeye, dove il suo Wilson Fisk, Kingpin, si è rivelato essere l’antagonista nell’ombra.

Variety infatti riporta come la serie sia comparsa all’ottavo posto della classficia SVOD Top 10 di Nielsen per i programmi originali la settimana dal 20 al 26 dicembre, la settimana successiva all’uscita nelle sale di Spider-Man: No Way Home e in cui è stato diffuso l’ultimo episodio di Hawkeye.

La sinergia ha anche dato a Occhio di Falco una spinta notevole, dal momento che la serie Disney+ è riuscita anche a ottenere il terzo posto nell’elenco delle serie più viste nella stessa settimana. con 938 milioni di minuti nei suoi sei episodi, mentre Daredevil ha raccolto 195 milioni di minuti con 39 episodi. The Witcher è stata la serie dominante nell periodo dal 20 al 27 dicembre con 2,2 miliardi di minuti nel solo weekend di apertura. Emily in Paris ha invece ottenuto 938 milioni ottenendo il secondo posto.

Mutuando una delle chiavi del successo dell’Universo Marvel a fumetti risalente agli anni ‘60, la continua crescita dell’universo cinematografico Marvel è uno dei suoi punti di forza anche dal punto di vista commerciale: ogni volta che un personaggio compare in un altro progetto, crea un’ondata di interesse per le sue precedenti apparizioni, facendo tornare in tendenza serie o film vecchi di anni.

Questo è il motivo per cui il pacchetto Marvel è uno degli elementi maggiormente pubblicizzati di Disney+, dato che le continue novità spingono anche al recupero o ad una nuova visione di tutto ciò che è presente nel catalogo.

Anche le serie ed i film non presenti su Disney+ ma facenti parte del Marvel Cinematic Universe, come i film di Spider-Man e Hulk o le serie Netflix come Daredevil, Jessica Jones o Defenders beneficiano di questo traino comparendo tra gli show più visti.