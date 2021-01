Daredevil, interpretato da Charlie Cox ovvero l’attore della compianta serie TV Netflix, avrebbe concluso le sue riprese in Spider-Man 3. È questa la voce che, dalla tarda serata di ieri, sta rimbalzando all’impazzata nei corridoio del web.

Non ci sono foto dell’attore sul set né grossi dettagli in merito a questa voce ma solo che Cox avrebbe concluso le sue scene in gran segreto. In realtà sappiamo pochissimo anche di Spider-man 3: se il film dovesse riprendere le fila delle trame legate al multiverso Marvel è probabile che Cox riprenda i panni del suo alter-ego Daredevil.

Mesi fa invece aveva preso corpo la voce secondo la quale Charlie Cox avrebbe vestito i panni di Matt Murdock, e non direttamente di Daredevil, sia in She-Hulk (in cui nelle ultime ore invece si dice possa comparire Jessica Jones) che come avvocato di Peter Parker.

Voci tutt’ora da confermare.

Spider-Man 3 – Kevin Feige sulle voci

In un’intervista con ComicBook, Feige ha affrontato le speculazioni su Spider-Man 3. Feige non ha confermato né smentito le recenti voci sul casting, ma dice semplicemente che parte di ciò che ha letto online potrebbe essere vero:

“Ho letto alcune cose. Non sono sicuro di aver letto tutto. La cosa divertente delle speculazioni online quando si tratta delle nostre cose è che a volte non potrebbero essere più fuori luogo e a volte sono sorprendentemente vicine, e questo è stato vero negli ultimi anni. Ma dire quali sono toglierebbe tutto il divertimento“.

Essendo stato coinvolto con la Marvel molto prima del concepimento dell’MCU, Feige fa commenti pieni di tatto nei confronti di chi non vuole rovinarsi ancora la sorpresa. Tuttavia, data la propensione dei Marvel Studio all’acclamazione di critica e pubblicità, è improbabile che la speculazione sia del tutto errata. Mentre i report sui casting di Gwen Stacy / Spider-Gwen di Emma Stone e Mary Jane Watson di Kristen Dunst potrebbero essere una forzatura, è giusto presumere che il coinvolgimento di Foxx e Molina sia stato annunciato per promuovere il ritorno dei loro rispettivi lanciatori di ragnatele.

È importante notare che sia i personaggi di Foxx sia quelli di Molina hanno incontrato la loro fine nei film della Sony. Foxx ha detto che interpreterà un Electro diverso da quello del film di Webb e Molina potrebbe interpretare una versione MCU di Doctor Octopus.

Se Garfield e Maguire faranno parte in qualche modo di Spider-Man 3, probabilmente lo faranno come mentori di Spider-Man. Mantenendo questo segreto, Feige aumenta solo l’aspettativa per un grande omaggio ai franchise del passato e un enorme passo avanti per l’MCU.

