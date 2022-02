L’apparizione di Hulk che nessuno ha notato in Hawkeye

Nonostante la serie sia stata vista e rivista come tutti i prodotti del Marvel Cinematic Universe, finora nessuno aveva scovato l’apparizione di Hulk nascosta nel primo episodio di Hawkeye.

Vincent Papaix di Industrial Light and Magic, il supervisore degli effetti visivi di quattro episodi di Occhio di Falco, ha rivelato in un’intervista che il suo team “è riuscito a nascondere effettivamente un Avenger che nessuno ha ancora trovato”. Il sito TheDirect è riuscito quindi ad individuare l’apparizione di Hulk in Hawkeye.

In un flashback di apertura del primo episodio, “Never Meet Your Heroes”, una giovane Kate Bishop osserva la battaglia di New York vista per la prima volta nel film del 2012 The Avengers. Papaix ha confermato a The Direct che gli artisti VFX dello show hanno inserito una sequenza di Hulk salta in aria vicino alla Stark Tower prima di essere colpito da un soldato Chitauro in lontananza.

La serie di Hawkeye ha visto numerosi easter-egg che rimandavano ad Avengers e a vari altri film dell’Infinity Saga, con cenni a vari personaggi di tutti i 14 anni di storia del Marvel Cinematic Universe. Considerato che ci sono numerosi fan che guardano ogni singolo fotogramma dei prodotti Marvel Studios alla ricerca di particolari come questo, è abbastanza singolare che l’apparizione di Hulk in Hawkeye non sia venuta alla luce fino a quasi tre mesi dopo il debutto dello show

L’Hulk di Mark Ruffalo ha giocato un ruolo importante nella battaglia di New York, scatenando tutta la sua rabbia quando gli Avengers si sono radunati davanti alla Grand Central Station. L’abbiamo visto saltare tra i palazzi con facilità ed eliminare ogni soldato Chitauro sulla sua strada. Sono questi i momenti che Kate ha visto quando è stata testimone degli sforzi degli eroi più potenti della Terra nel difendere il mondo dall’invasione.

Quello che però ha colpito la bambina non è stato tanto il gigante di giada, bensì il coraggio di Clint Barton, che armato solo di arco e frecce ha combattuto contro l’esercito alieno ispirando la giovane negli anni successivi, al punto che nel corso della serie Kate sarebbe diventata la partner di Clint come Occhio di Falco.