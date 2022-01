Dietro le quinte di Hawkeye: Pizza Dog e le frecce speciali

Il canale YouTube Marvel ha rilasciato nel week-end due video in cui esplora il dietro le quinte di Hawkeye, la serie diffusa su Disney+ nelle scorse settimane con protagonisti Jeremy Renner e Hailee Steinfeld (qui la recensione).

Il primo di questi due video è un’intervista di Lorraine Cink a Greg Steele, supervisore degli effetti speciali per la serie, incentrata sulle frecce speciali utilizzate dai due arcieri protagonisti, Clint Barton e Kate Bishop.

Nel corso della serie abbiamo visto i due Occhio di Falco utilizzare una grande varietà di frecce dotate di punte speciali, in grado di causare esplosioni, rilasciare acido e molto altro ancora.

Nel corso della decina di minuti dell’intervista Steele svela i segreti di ognuna delle 12 varietà di frecce speciali introdotte nella serie.

Nonostante lo scoccare delle frecce e i loro differenti effetti siano stati sempre aggiunti in post-produzione grazie agli effetti digitali, per ogni freccia è stato realizzato un modello fisico da prendere come riferimento, sia per gli attori che per il team di VFX.

Il dietro le quinte di Hawkeye poi continua con uno speciale video omaggio a Jolt, la femmina di golden retriever che ha interpretato il cane Lucky, alias Pizza Dog, il randagio adottato da Kate Bishop nel primo episodio della serie e presenza costante anche nei rimanenti cinque.

Nel video interviene nuovamente Greg Steele, che rivela come non si sia mai dovuti intervenire con la computer graphic nelle scene interpretate da Jolt, la quale ha sempre recitato la sua parte alla perfezione, comprese le scene d’azione nel primo episodio in cui viene salvata da Kate in mezzo alla strada.

L’unico intervento effettuato dal team di VFX è stata l’aggiunta in post-produzione dell’occhio guercio di Lucky, effettuato però completamente attraverso la computer graphic, senza la necessità che Jolt indossasse una fastidiosa benda o altro durante le riprese.

Numerosi altri particolari dal dietro le quinte di Hawkeye saranno resi noti a partire dal 19 gennaio, quando il documentario Marvel Studios Assembled: The Making of Hawkeye sarà distribuito su Disney+.