Chi è la nuova Iron Cat?

Chi è Iron Cat? Questo nuovo, misterioso personaggio sarà protagonista di una miniserie in partenza a Giugno e presentata dalla Marvel nel corso di ComicsPro, ma non è completamente inedito.

Nel corso della sua acclamata gestione di Black Cat Jed McKay ha fatto compiere a Felicia Hardy un adrenalinico furto ai danni di Iron Man, sulle pagine di Black Cat # 11-12. Nel suo elaborato piano di fuga Felicia ha sfruttato la tecnologia di Tony Stark per creare un’armatura simile a quella di Iron Man, ma con qualche tocco personale in fatto di stile.

Oggi c’è una nuova persona in circolazione con l’armatura di Iron Cat, e né Tony Stark né Felicia Hardy sanno chi è. Che forse si tratti di Patsy Walker, alias Hellcat, che sta provando il “vestito per il matrimonio”?

Jed McKay, che ha raccontato le gesta di Black Cat attraverso due serie regolari e ha accompagnato il personaggio anche attraverso il ciclo Beyond di Amazing Spider-Man, è entusiasta di poter raccontare una storia che pensava di aver accantonato:

“La curiosità potrebbe aver ucciso il gatto, ma come sempre, la soddisfazione lo riporta indietro. È stato con il cuore pesante che abbiamo detto addio alla serie regolare di BLACK CAT l’anno scorso, ma ora quello che sarebbe stato il prossimo arco narrativo di quella serie sopravvive a pieno titolo — IRON CAT! Ritorna l’armatura di Iron Cat amata dai fan… ma chi c’è dentro questa volta? Certamente non è Felicia Hardy, dato che Iron Cat la prende subito di mira. È un raro piacere avere una seconda possibilità di raccogliere una storia che pensavi persa e sono davvero entusiasta che le persone si uniscano a me e Pere in un’altra avventura di Black Cat!”

Anche il disegnatore spagnolo Pere Perez (attualmente all’opera sulla serie di Spider-Woman),è felice di unirsi a McKay e a riprendere il design di Iron Cat ideato da C.F. Villa:

“È da un po’ che leggo la serie BLACK CAT di Jed ed è fantastico far parte di questa trama. Voglio dire, ci sono rapine, inseguimenti, risse, Iron Man… Non puoi sbagliare. Vedremo anche come alcune parti del passato di Felicia torneranno a perseguitarla. I mondi di Felicia e Tony sono praticamente opposti, quindi puoi immaginare quanto possano diventare pazze le cose se fai in modo che quei due lavorino insieme. Non vedo l’ora di mostrare a tutti cosa stiamo cucinando”.

Iron Cat: chi è il misterioso personaggio?