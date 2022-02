Cloberrin Time: la serie team-up della Cosa di Steve Skroce

La Cosa è da sempre il membro più amato dei Fantastici Quattro, e ora sta per ricevere una sua nuova serie team-up scritta e disegnata da Steve Skroce, dal titolo Cloberrin Time (Tempo di distruzione, il celebre grido di battaglia di Ben Grimm).

Dopo la conclusione della miniserie in sei numeri Thing di Walter Mosley e Tom Reilly attualmente in pubblicazione, a giugno infatti esordirà Cloberrin Time, miniserie in cinque numeri, tutti scritti e disegnati da Steve Skroce, in cui la Cosa sarà protagonista di un differente team-up in ogni numero. Il primo ospite sarà il più classico degli sparring partner di Ben Grimm: l’incredibile Hulk.

In un’intervista esclusiva a Comicbook, Skroce ha parlato della genesi del progetto:

Il leggendario editore Tom Breevort mi ha contattato con l’idea di realizzare una versione moderna di un fumetto Marvel che la casa editrice non realizzava da un po’, come i vecchi Marvel Two-In-One. Avventure spettacolari, ma contemporanee e autoconclusive. Non puoi pensare alla Cosa senza Jack Kirby, e John Byrne era il tizio che realizzava i Fantastici Quattro quando ero bambino oltre a scrivere la prima serie da solista di Ben, e ho cercato di catturare l’epopea, quella sensazione per cui tutto può succedere sentimenti che entrambi mi hanno dato e li ho messi in CLOBBERIN TIME. Ben e Hulk, Logan, Doctor Strange, Doctor Doom e Silver Surfer affronteranno orde di prototipi devianti di mostri, robot, spruzza-plasma, lumaconi di carne, maghi e Tuvah Tu, l’Osservatore reietto e fratello separato di Uatu (tra i protagonisti dell’attuale saga Reckoning War, NdR). Ben dovrà anche sperimentare la sua pelle rocciosa strappata via dalla sua morbida carne.

Verrà introdotto un nuovo cattivo chiamato OGDU FRAIZE: lo PSYCHOPOMP. È un essere umano proveniente da un lontano futuro mai visto della Terra dell’Universo Marvel. Gli eroi e i cattivi sono scomparsi da tempo, l’umanità vive in enormi città a cupola, quantomeno i fortunati, altri sopravvivono nella landa desolata futuristica. Bande selvagge e culti del sangue dettano legge e molti adorano i vecchi supereroi come antichi dei.

Ogdu è stato cresciuto ed è sopravvissuto a un tale culto, per maciullare gli eroi che si sono lasciati alle spalle il suo brutale mondo di abbienti e miserabili.

A differenza dell’attuale miniserie The Thing, la serie team-up di Steve Skroce sarà ambientata nella continuity odierna: in Cloberrin Time infatti sarà protagonista il Ben Grimm di oggi, sposato, ricco e famoso. Essere la Cosa non è più il peso di una volta, è un supereroe, filantropo, esploratore cosmico. Ha una storia con tutti i grandi ed è divertente fare riferimento ad alcuni grandi momenti del passato. Tra l’altro, ha completamente dimenticato che Logan gli ha tagliato via la faccia… o quasi.