Ant-Man: Al Ewing e Tom Reilly rilanciano il personaggio!

Sono passati ben sessanta anni dal debutto fumettistico di Ant-Man, storico personaggio nato dalle menti di Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby prima in qualità di semplice scienziato (su Tales to Astonish #27 del gennaio 1962) e poi come un supereroe fatto e finito (Tales to Astonish #35, datato settembre 1962).

Marvel celebrerà l’anniversario con una nuova, imperdibile miniserie in quattro uscite scritta dalla superstar Al Ewing, che negli ultimi anni si è fatto valere con progetti di grande prestigio quali Immortal Hulk e il mega-crossover Empyre, e disegnata dalla rising star Tom Reilly, in America visto all’opera su The Thing, limited series incentrata sull’omonimo componente dei Fantastici Quattro.

Ogni capitolo della saga si focalizzerà su una differente incarnazione del personaggio, divenuto un’icona pop grazie agli apprezzatissimi film del MCU, dove è interpretato sia da Paul Rudd che dal premio Oscar Michael Douglas.

Attraverso dei flashback si partirà naturalmente dal leggendario fondatore degli Avengers Hank Pym, accompagnato dall’inseparabile Wasp, per poi proseguire con l’Incorreggibile Eric O’Grady (ideato da Robert Kirkman e Phil Hester nel 2006) e con l’ex ladro provetto Scott Lang (introdotto sul finire degli anni Settanta da David Michelinie, Bob Layton e John Byrne).

A chiudere in bellezza la miniserie troveremo nientemeno che un nuovissimo Ant-Man del lontano futuro ideato proprio per l’occasione dal duo Ewing-Reilly. Quest’ultimo ha fra l’altro realizzato il character design che trovate a seguire.

Spiega Ewing in una dichiarazione ufficiale rilasciata tramite il sito Marvel: “Visto l’ant-iversario di Ant-Man, volevamo fare le cose in GRANDE con l’eroe più piccolo del mondo — scavando un formicaio attraverso i suoi sessanta anni di storia e oltre, dagli sfrenati e convulsi anni Sessanta fino ad arrivare verso un futuro che dovrete vedere per credere!



Scoprirete il modo in cui Henry Pym, Scott Lang ed Eric O’Grady hanno influito sulle loro reciproche vite in maniere che ignoravano perfino loro stessi — ma chi è il misterioso membro finale di questi Ant-astici Quattro? Fremete per le ant-icipazioni, veri credenti — le risposte arriveranno presto sul formicaio a voi più vicino!”

Reilly, che ha già disegnato un’uscita dell’Immortale Hulk di Ewing, ha aggiunto: “Sono davvero entusiasta di lavorare di nuovo con Al, questa volta per celebrare l’eredità di Ant-Man e aggiungere un nostro contributo!

Tante persone differenti hanno adottato quel nome, e Al ha scritto una storia divertente che dà a tutti loro un’occasione di brillare.

Per di più non vedo l’ora di collaborare nuovamente con Jordie Bellaire, i cui colori innalzano ogni serie a cui lei è impegnata.

C’è un sacco di ispirazione da trarre dalla ricca storia artistica di Ant-Man, e per noi in questa serie ci sarà spazio a sufficienza per divertirci a sperimentare. Non vedo l’ora che tutti quanti gli diano un’occhiata!”

Ant-Man (2022) partirà negli Stati Uniti a cominciare dall’8 giugno, e terrà impegnati i fan fino al mese di settembre, prima che esca nelle sale il blockbuster Ant-Man and the Wasp: Quantumania, programmato per il luglio del 2023.

Fra gli altri sessantennali che la Casa delle Idee dovrà celebrare nel corso dell’anno segnaliamo quelli di Hulk e Thor (con un epico crossover orchestrato da Donny Cates) e quello dello stupefacente Spider-Man, rilanciato da Zeb Wells e da un rientrante John Romita Jr.

Scopri come la leggenda ha avuto inizio: acquista il primo Marvel Masterworks di Ant-Man con l’esordio di Hank Pym e di Janet van Dyne, alias Wasp!