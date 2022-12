Hachette lancia Marvel Legendary Collection

Dal 28 dicembre Hachette propone Marvel Legendary Collection, una raccolta delle più importanti storie Marvel in un formato lussuoso e di agile lettura.

Esplora il meglio che Marvel può offrire, attraverso una collezione unica, curata dai più grandi esperti: le storie più avvincenti, i più grandi sceneggiatori e disegnatori ed esclusivi contenuti dietro le quinte.

Le coste dei volumi si uniscono a creare un epico schieramento dei più grandi personaggi dei fumetti. Questa straordinaria opera d’arte è una composizione originale di Stephanie Hans, tra le migliori illustratrici Marvel.

Quante uscite ha la Marvel Legendary Collection di Hachette e come è composta?

La collezione si compone di 100 uscite. In ogni uscita un volume cartonato con le storie dei supereroi Marvel e contenuti inediti.

Piano dell’Opera

Nelle sue 100 uscite previste da Hachette, Marvel Legendary Collection presenterà tutti gli eventi più importanti della storia Marvel, da Guerre Segrete del 1986 fino a Secret Wars del 2015, passando per Civil War, Fear Itself, House of M, World War Hulk e molti altri.

Ma trovano posto anche i cicli più importanti e di valore dei vari personaggi singoli come Spider-Man, Thor, Moon Knight, Wolverine, Scarlet Witch e Visione, e dei più grandi supergruppi Marvel, Avengers, X-Men, Fantastici Quattro, Inumani ed Eterni.

Per scaricare il Piano Opera clicca qui

Che periodicità ha la collezione?

La prima uscita è in edicola da mercoledì 28 dicembre 2022, la seconda è in edicola da mercoledì 11 gennaio 2023, la terza uscita è in edicola da mercoledì 25 gennaio 2023. La periodicità è quattordicinale per tutta la durata della collezione e il giorno di uscita è il mercoledì.

Quanto costa?

La prima uscita è in edicola al prezzo di 1,99 €, la seconda al prezzo di 6,99 €. Il prezzo delle successive uscite è di 13,99 € (salvo variazioni dell’aliquota fiscale). L’Editore si riserva la facoltà di variare il prezzo delle uscite in caso di aumenti rilevanti dei costi di produzione e/o di trasporto.