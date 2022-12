Il documentario su Stan Lee annunciato per Disney+

Nel giorno in cui ricorre il 100° anniversario dalla sua nascita, Disney+ e Marvel hanno annunciato un documentario sulla figura di Stan Lee, scomparso il 12 novembre 2018, che arriverà sulla piattaforma di streaming nel 2023.

L’annuncio è stato fatto attraverso un trailer che monta molti dei suoi celebri cameo nei film del Marvel Cinematic Universe.

Stan Lee, pseudonimo di Stanley Martin Lieber, è celebre per essere il creatore del Marvel Universe. Per quanto questo titolo sia un po’ troppo generico e sia oggetto di dibattiti infiniti sugli effettivi meriti di Lee riguardo alla creazione dei vari personaggi, è indubbio che la Marvel Comics ha raggiunto il successo anche grazie alla sua personalità istrionica e alla sua capacità di andare incontro ai gusti del pubblico.

Stan Lee, an Original documentary, is streaming 2023 on @DisneyPlus . pic.twitter.com/2ufWu77vB8

100 years of dreaming. 100 years of creating. 100 years of Stan Lee.

La sua vita è già stata oggetto di numerose biografie, ufficiali o meno, alcune che tendono a metterlo esclusivamente in buona luce e altre più critiche verso il personaggio.

Entrato a far parte della redazione dell’allora Timely Comics da giovanissimo, negli anni ’40, dopo la guerra assunse il ruolo di editor in chief e chiamò a lavorare, tra gli altri, due autori come Jack Kirby e Steve Ditko, con i quali creò alcuni dei personaggi fondanti della casa editrice che avrebbe preso da lì a poco il nome di Marvel Comics: Fantastici Quattro, Spider-Man, X-Men, Iron Man, Doctor Strange, Black Panther, Silver Surfer…

100 years ago, Stan was born in NYC. Over the last century, his work changed the pop culture landscape & influenced millions.

At LA Comic Con, fans left messages for Stan's centennial. Inspiration. Legend. Hero. These are some of the words that came up again & again. #StanLee100 pic.twitter.com/dHnXkHJukE

— Stan Lee (@TheRealStanLee) December 28, 2022