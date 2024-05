L’Attacco dei Giganti: Isayama rivela il suo amore per Blue Giant

L’Attacco dei Giganti è uno dei manga shonen più iconici di sempre, che però si è concluso da qualche anno. Il mangaka che ha scritto e disegnato le gesta di Eren Jaeger, Hajime Isayama, è recentemente tornato a parlare focalizzandosi sulla nuova vita che sta vivendo, decisamente migliorata. Isayama ha dedicato un decennio della propria vita a disegnare L’Attacco dei Giganti e dopo la fine della serie, ha avuto tempo per rilassarsi e godersi la sua famiglia. Recentemente il mangaka ha rivelato il nome del manga che lo sta appassionando, al punto da consigliarlo a tutti.

Recentemente, Isayama ha condiviso qualcosa della sua vita dopo il manga che lo ha reso famoso, tramite un nuovo artbook. Questa raccolta offre uno sguardo speciale al finale della serie e include anche un one-shot incentrato su Levi. Naturalmente, ci sono sezioni di interviste sparse nel libro, e in una di queste Isayama mette Blue Giant al centro della scena. Di seguito riportiamo le parole del mangaka:

“Ultimamente, ho letto molti manga, soprattutto storie isekai. E anche se non è un isekai, quello che sto leggendo di più in questo momento è il manga Blue Giant di Shinichi Ishizuka” ha spiegato il mangaka.

Chiaramente, la lettura dei manga isekai non era sufficiente per tenerlo lontano da Blue Giant. Il manga seinen incentrato sulla musica jazz si è aggiudicato un premio molto importante dopo aver fatto il suo debutto sulla rivista Big Comic di Shōgakukan a maggio 2013. Blue Giant segue la storia di Dai Miyamoto, uno studente liceale che trascorre la sua adolescenza in uno stato di stordimento. Ma un giorno scopre la musica jazz e da quel momento la sua vita viene stravolta. Il manga quindi segue la storia di questo ragazzo che cerca di padroneggiare il sassofono.

Il successo del manga è anche legato all’adattamento anime, che ha debuttato a febbraio del 2023 con un film prodotto dallo studio NUT, diretto da Yuzuru Tachikawa e sceneggiato da Number 8.

