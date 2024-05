Demon Slayer 4: titolo e sinossi ufficiale del terzo episodio

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è finalmente tornato sul piccolo schermo con la quarta stagione che sta ora adattando l’arco dell’addestramento degli Hashira. La serie televisiva sta adattamento fedelmente gli eventi già rivelato nel manga originale scritto e disegnato da Koyoharu Gotoge. Adesso tutti i fan potranno scoprire i primi dettagli su cosa aspettarsi dal terzo episodio. L’arco dell’adattamento degli Hashira di Demon Slayer ha debuttato questa primavera con un episodio della durata di un’ora che non solo ha reintrodotto Tanjiro Kamado e gli altri personaggi, ma ha svelato che si stanno pianificando di allenarsi e prepararsi per quando arriverà Muzan Kibutsuji. Si tratta del nemico finale pronto a fare la sua mossa su Nezuko Kamado. Infatti la sorella di Tanjiro è il bersaglio principale di Muzan in quanto adesso può sopravvivere alla luce del sole, come ha rivelato alla fine della terza stagione.

La quarta stagione della serie shonen in questione ha poi fatto un passo avanti con il secondo episodio che ha visto Tanjiro convincere Giyu Tomioka ad accettare di prendere parte all’addestramento con gli altri Hashira. Riguardo il terzo episodio, l’anime ha rivelato il titolo e la sinossi ufficiale, che anticipa che Tanjiro sarà completamente guarito e potrà finalmente iniziare l’addestramento con ciascuno dei Prodotti Pilastri. I fan saranno felici di scoprire che il prossimo episodio in arrivo anticipa il ritorno di Tengen Uzui.

Il terzo episodio di Demon Slayer si intitola “Tanjiro completamente guarito si unisce all’addestramento di Hashira!!” e sarà trasmesso in anteprima domenica 26 maggio in Giappone e sarà visibile con i sottotitoli esclusivamente su Crunchyroll. Per quanto riguarda cosa aspettarsi dall’episodio, di seguito ne riportiamo la sinossi ufficiale:

“Mentre parla con Tanjiro, Giyu supera il suo passato e decide di partecipare all’allenamento, anche se tardi. Nel frattempo, Tanjiro si è ripreso abbastanza dalle sue condizioni fisiche legate alle ferite e potrà partecipare all’adattamento. Ma prima si dirige all’allenamento dell’ex Hashira, Uzui“.

La quarta stagione sarà molto importante in quanto rappresenterà il ponte che condurrà i protagonisti della serie verso la resa dei conti definiva contro Muzan, colui che ha spinto Tanjiro a percorrere questo lungo viaggio.

Fonte – Comicbook