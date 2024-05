One Piece 1105: Zoro scende in battaglia con il Seraphim di Mihawk

L’anime di One Piece è tornato sul piccolo schermo quest’anno con il nuovo arco narrativo, ossia quello di Egghead. E adesso la situazione per i Cappelli di Paglia si sta facendo sempre più caotica e infatti l’episodio più recente ha finalmente mostrato Roronoa Zoro scontrarsi con il Seraphim che somiglia a Dracule Mihawk. L’adattamento anime sviluppato da Toei ha raggiunto una nuova fase dell’Arco di Egghead, mentre Rufy e il resto della ciurma si riuniscono alla Frontier Dome per escogitare un modo per uscire dal laboratorio dell’isola con Vegapunk.

Non c’è molto tempo visto che il Governo Mondiale si avvicina rapidamente, e quindi i Seraphim hanno iniziato a scatenarsi seguendo i comandi di Rob Lucci. Il capo del CP0 ha infatti ordinato di irrompere nel laboratorio di Vegapunk. Ma non sarà così semplice.

Il precedente episodio di One Piece ha rivelato che Stussy stava effettivamente lavorando contro i membri del CP0 e lo ha dimostrato mettendo KO sia Lucci che Kaku prima che potessero fare ulteriori danni. Ma poiché i suoi livelli di autorità erano uguali ai loro, non poteva impedire ai Seraphim di attaccare il laboratorio di Vegapunk.

Ora l’episodio 1105 si è concentrato su Zoro, che si rende protagonista di un breve scontro con il Seraphim di Occhio di Falco. Da questo confronto si rende conto che potrebbe non essere forte come il vero Occhio di Falco.

L’episodio 1105 in questione vede anche Lillith ed Edison che cercano di uscire dal laboratorio per fermare le potenti armi del Governo Mondiale sfruttando i loro livelli di autorità. Quando Lilith arriva sulla scena, i Seraphim la prendono di mira rapidamente e Occhio di Falco si scaglia su di lei. Mentre gli episodi precedenti hanno mostrato quanto possano essere resistenti queste nuove armi militari, Zoro finisce per salvare Lillith da questo fendente e intercetta queste armi praticamente con lo stesso livello di potenza.

Comprendendo rapidamente che questo Seraphim assomiglia a Mihawk, Zoro nota in modo esilarante che il vero Mihawk sembra molto meno umano di quest’arma automatica. Inoltre l’arma del Governo Mondiale lotta visibilmente contro Zoro, ed è quasi sorpresa nel vedere che qualcuno sia al suo livello. È un combattimento che finisce in tempi relativamente brevi dato che i satelliti di Vegapunk riescono a fare in modo che queste armi smettano di attaccare.

Fonte – Comicbook