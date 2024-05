One Piece 1106: anticipazione e data di uscita del prossimo episodio

L’anime di One Piece ha raggiunto una nuova fase dell’Arco Egghead e recentemente ha condiviso la prima anticipazione e la data di uscita ufficiale dell’episodio 1106. L’adattamento anime sviluppato dallo studio Toei negli ultimi episodi ha introdotto tutti i fan verso situazioni sempre più caotiche con l’Arco di Egghead da quando ha presentato per la prima volta Vegapunk nella serie. E la situazione attuale che coinvolge i Cappelli di Paglia è delicata proprio a causa dello scienziato, ora diventato il bersaglio del Governo Mondiale per aver condotto in segreto ricerche e studi proibiti sul Secolo del Grande Vuoto. Così ha chiesto aiuto ai Cappelli di Paglia per sfuggire in qualche modo dall’isola del futuro.

Ma mentre Rufy e i Cappelli di Paglia cercano di fuggire, le cose si complicano ulteriormente poiché il CP0 e i Seraphim hanno iniziato ad affollarsi attorno alla Frontier Dome. E oltre ciò, adesso anche le potenze superiori del Governo Mondiale si stanno dirigendo sull’isola per assicurarsi di colpire il loro obiettivo, Vegapunk. Questo significa che ogni nuovo episodio diventerà sempre più intenso, con i fan non hanno idea di cosa aspettarsi. Per cominciare, però, tutti i fan possono dare in primo sguardo a quello che accadrà nell’episodio 1106 con l’anticipazione presente in cima al presente articolo.

L’episodio 1106 di One Piece si intitola “Si verificano problemi! Cercate il dottor Vegapunk!” e di seguito è possibile leggere la sinossi:

“Sul punto di fuggire da Egghead, Vegapunk, la figura chiave della missione, scompare improvvisamente e inspiegabilmente! In quale punto del laboratorio chiuso è finito? I Cappelli di Paglia, che hanno rimasti indietro, iniziano la loro ricerca dello scienziato!“.

Il prossimo episodio sarà disponibile in anteprima in Giappone domenica 26 maggio e sarà trasmesso in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix. L’arco di Egghead è il primo arco della saga finale di One Piece. E l’anime è quasi in scia con gli eventi che stanno accadendo nel manga. Quest’ultimo però ha già rivelato diversi colpi di scena, come il messaggio segreto di Vegapunk, rilasciato in punto di morte.

