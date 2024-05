Demon Slayer 4: l’anime rivela il tragico passato di Giyu

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è tornato sul piccolo schermo con una nuova stagione anime, che adatterà gli eventi dell’arco dell’allenamento da Hashira. E il nuovo episodio della quarta stagione ha finalmente rivelato il straziante passato del Pilastro dell’Acqua, Giyu Tomioka. Quest’ultimo ha rappresentato una parte fondamentale dell’anime di Demon Slayer sin da quando ha fatto il suo debutto nella prima stagione aiutando Tanjiro Kamado. Ma da allora ci si è concentrati ben poco su di lui. Ora tutto è cambiato con l’attesissima quarta stagione dell’anime che finalmente si concentrerà molto sugli altri Pilastri prima dei nuovi scontri.

Il primo episodio della quarta stagione dell’anime di Demon Slayer ha introdotto un’interessante novità. Infatti gli Hashira avevano accettato il piano di Kagaya Ubuyashiki che consisteva nell’allenarsi prima dei combattimenti finali contro Muzan Kibutsuji. Tuttavia Giyu Tomioka era l’unico contrario all’idea e per questo si rifiuta a prenderne parte. L’episodio 2 della quarta stagione di Demon Slayer rivela che Ubuyashiki ha effettivamente chiesto aiuto a Tanjiro per cercare di convincere Giyu a prendere parte all’addestramento, il quale ha rivelato di avere dei problemi con il passato dopo la morte di Sabito.

La seconda stagione di Demon Slayer è tornata con un secondo episodio che vede Tanjiro rivolgersi a Giyu, e presto si scopre che Giyu in realtà non si sente come se fosse l’Hashira dell’Acqua. Questo è legato al fatto di non sentire di aver superato l’esame di selezione finale. Attraverso un flashback si scopre che Sabito, ossia uno degli spiriti che hanno aiutato Tanjiro ad allenarsi durante la prima stagione della serie, lo ha salvato durante l’esame. Ed è proprio questo senso di colpa per essere sopravvissuto e non essere riuscito a uccidere un solo demone che scatena un senso di inadeguatezza.

Al momento tutti gli episodi di Demon Slayer sono presenti su Crunchyroll, proprio come tutti quelli delle stagioni precedenti. Prodotto come sempre da Ufotable, questa quarta stagione potrebbe teoricamente avere breve durata se l’anime dovesse rispettare fedelmente il manga. L’arco dell’addestramento da Hashira infatti è il più breve del manga.

Fonte – Comicbook