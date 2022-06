Hogwarts Legacy: il nuovo teaser trailer rivela nuovi Puzzle e Magie!

Un nuovo video trailer del prossimo action-RPG dedicato a Harry Potter: Hogwarts Legacy ha mostrato alcune caratteristiche presenti solo nella versione per PlayStation 5.

Le info condivise non sono solo per questo ma anche per mostrare nuove funzionalità presenti in questo nuovo titolo, come la possibilità di visualizzare le casate presenti in Hogwarts Legacy, insieme alla scelta dedicata e tanto altri.

Ora il team ha svelato un altro teaser, dedicato ai puzzle ambientale e ad altri segreti presenti in questo nuovo RPG ambientato nella saga ideata dalla Rowling.

A tal proposito sull’account Twitter ufficiale del gioco, è stato recentemente pubblicato un brevissimo filmato che mostra alcuni enigmi che i giocatori dovranno risolvere durante l’avventura, proprio come i protagonist della saga originale.

Alla breve clip non è stato aggiunto veramente nulla a livello descrittivo, in quanto il personaggio presente a schermo viene visto solo raccogliere pergamene e aprire corridoi segreti all’interno delle mura del Castello.

Queste specifiche aree sembrano essere situate sia all’interno che all’esterno, ed anche intorno al parco del castello. Ciò significa che i giocatori potranno esplorare ampiamente tutta l’area di gioco, secondo i loro gusti e desideri.

Ancient puzzles and hidden challenges will test the wits of even the brightest Hogwarts students. #HogwartsLegacy pic.twitter.com/953dgsOd7X — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) June 8, 2022

I fan si sono già esposti riguardo al video, e si sono dimostrati contenti di queste nuove e succose news al riguardo di questo ambizioso e “magico” titolo.

Gran parte dell’utenza ha anche iniziato a speculare, cercare e sviscerare altre ipotesi nascoste, cercando di capire se qualcuno degli enigmi presenti nel videogioco possa essere ricondotto alla serie originale di libri di Harry Potter.

Tuttavia, dato che Hogwarts Legacy è ambientato nel 1800, la maggior parte dei collegamenti che i fan troveranno nel gioco riguarderanno la storia che è stata già letta e anticipata all’interno della saga letteraria.

Ciononostante, sembra che il titolo abbia davvero molto da offrire, dato anche la personalizzazione totale del personaggio iniziale.

Con così tante caratteristiche ancora da svelare, la premessa è davvero gigantesca e si presenta come un’occasione davvero allettante. Sperando in Warner Bros Interactive al riguardo della data di uscita ufficiale, vi rimandiamo ad ulteriori aggiornamenti.

Il gioco uscirà nel 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.