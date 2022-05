Hogwarts Legacy: il nuovo trailer mostra la “magia” del DualSense PS5 durante il gioco

Un nuovo trailer di Hogwarts Legacy mostra come il titolo utilizzi il controller DualSense della PS5 durante il gioco.

Sebbene gran parte del filmato del trailer qui sotto provenga dalla presentazione di Hogwarts Legacy State of Play di marzo, esso fornisce un’idea di come il feedback aptico, l’audio 3D e altro saranno utilizzati nel gioco.

In primo luogo, gli incantesimi lanciati con la bacchetta del giocatore produrranno un feedback aptico. Un nuovo post del PlayStation Blog pubblicato insieme al video sembra suggerire che più l’incantesimo è avanzato, maggiore sarà la tensione che i giocatori sentiranno nel controller.

“Abbiamo isolato questi effetti sul lato destro del controller per far sì che il DualSense diventi un’estensione della bacchetta che si impugna nel gioco”, ha dichiarato Chandler Wood, community manager di WB Games Avalanche.

“E quando deviate un incantesimo con Protego, sentirete lo sfrigolio della magia che viene riflessa e assorbita dallo Shield Charm”.

Il feedback aptico e i trigger adattivi sono utilizzati anche in aree del gioco diverse dal combattimento, come quando si creano pozioni o durante vari segmenti di volo.

La luce del DualSense cambierà anche colore a seconda della casa di appartenenza del personaggio: blu e bronzo per Corvonero, scarlatto e oro per Grifondoro, verde e argento per Serpeverde e giallo e nero per Tassorosso.