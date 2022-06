Miracleman incontra gli eroi Marvel in una serie di variant cover (per ora)

Quest’anno, la Marvel Comics onorerà il 40° anniversario dell’era moderna di Miracleman attraverso una serie di variant cover che vedranno il personaggio interagire con i vari eroi Marvel.

Ma si tratta solo del primo contatto tra l’universo Marvel e il personaggio creato come Marvelman da Mike Anglo e rilanciato in maniera rivoluzionaria da Alan Moore quattro decenni fa (cambiando il nome in Miracleman per l’edizione americana).

Oltre agli annunci per le imminenti nuove raccolte delle sue storie rivoluzionarie, i fan hanno assistito a uno sviluppo monumentale in TIMELESS #1 dello scorso anno: lo speciale dedicato a Kang il Conquistatore infatti si chiudeva con un’enigamtica pagina che preannunciava il grande ritorno di Miracleman! In previsione della sua imminente nuova era, una nuova collezione di variant cover mostrerà Miracleman combattere al fianco di alcuni dei più grandi eroi della Marvel per la prima volta.

Realizzata da alcuni dei migliori artisti del settore, tra cui Peach Momoko, Pepe Larraz, John Cassaday, Mark Bagley, Terry Dodson, Jim Cheung, Mark Buckingham e Salvador Larroca, questa serie di opere d’arte mozzafiato funge da eccitante anticipazione delle attesissime nuove avventure di Miracleman!

Tutte le variant cover di Miracleman con gli eroi Marvel

In vendita il 7/9

CAPTAIN AMERICA: SENTINEL OF LIBERTY #4 MIRACLEMAN VARIANT COVER by MARK BAGLEY

MOON KNIGHT #15 MIRACLEMAN VARIANT COVER by DECLAN SHALVEY

WOLVERINE #25 MIRACLEMAN VARIANT COVER by JOHN CASSADAY

In vendita il 14/9

X-FORCE #32 MIRACLEMAN VARIANT COVER by PEACH MOMOKO

In vendita il 21/9

CAPTAIN AMERICA: SYMBOL OF TRUTH #5 MIRACLEMAN VARIANT COVER by SALVADOR LARROCA

In vendita il 28/9

MILES MORALES: SPIDER-MAN #42 MIRACLEMAN VARIANT COVER by BRIAN STELFREEZE

SHANG-CHI AND THE TEN RINGS #3 MIRACLEMAN VARIANT COVER by PEPE LARRAZ

X-MEN #15 MIRACLEMAN VARIANT COVER by TERRY DODSON & RACHEL DODSON

In vendita in ottobre

AMAZING SPIDER-MAN #11 MIRACLEMAN VARIANT COVER by PATRICK GLEASON

AMAZING SPIDER-MAN #12 MIRACLEMAN VARIANT COVER by GABRIELE DELL’OTTO

AVENGERS #61 MIRACLEMAN VARIANT COVER by HUMBERTO RAMOS

BLACK PANTHER #10 TBD

CAPTAIN MARVEL #42 MIRACLEMAN VARIANT COVER by JAMIE McKELVIE

CARNAGE #7 MIRACLEMAN VARIANT COVER by LEINIL FRANCIS YU

DAREDEVIL #4 MIRACLEMAN VARIANT COVER by MARCO CHECCHETTO

FANTASTIC FOUR #48 MIRACLEMAN VARIANT COVER by MARK BUCKINGHAM

GENIS-VELL: CAPTAIN MARVEL #4 MIRACLEMAN VARIANT COVER by JIM CHEUNG

HULK #11 MIRACLEMAN VARIANT COVER by MAHMUD ASRAR

IMMORTAL X-MEN #7 MIRACLEMAN VARIANT COVER by SARA PICHELLI

IRON MAN #24 MIRACLEMAN VARIANT COVER by KUBERT

SHE-HULK #7 MIRACLEMAN VARIANT COVER by JEN BARTEL

STRANGE #7 MIRACLEMAN VARIANT COVER by ALAN DAVIS

THOR #29 MIRACLEMAN VARIANT COVER by KAARE ANDREWS

VENOM #12 MIRACLEMAN VARIANT COVER by RYAN STEGMAN

In vendita in novembre

GHOST RIDER #8 MIRACLEMAN VARIANT COVER by BRYAN HITCH

La Marvel Comics ha acquisito i diritti di Miracleman, attraverso Neil Gaiman, nel 2014, e ha iniziato a ristampare le vecchie storie (omettendo però il nome di Alan Moore su richiesta dell’autore). L’operazione sarebbe dovuta continuare con il completamento del ciclo rimasto incompiuto negli anni ‘80 da Gaiman e Mark Buckingham, oltre a presentare nuove storie. Il progetto si interruppe per complicazioni legali, con il solo All-New Miracleman Annual di Grant Morrison e Joe Quesada prodotto come inedito.

Ora questi problemi si sono risolti e Miracleman è pronto anche ad interagire con gli eroi Marvel, nei progetti che verranno annunciati prossimamente.