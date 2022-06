Un codice segreto nella copertina di Captain America

Dopo il prologo in Captain America #0, negli USA è ai nastri di partenza Captain America: Sentinel of Liberty, la nuova serie regolare dedicata a Steve Rogers che nel quarto numero presenterà una particolare copertina decifrabile attraverso un codice segreto.

Captain America: Sentinel of Liberty #4 uscirà a settembre e la Marvel Comics ne ha appena rivelato la copertina, firmata dalla disegnatrice regolare della serie Carmen Carnero, che apparentemente include una chiave del codice segreto utile per risolvere parte del mistero che verrà lanciato in Captain America: Sentinel of Liberty #1.

Captain America: Sentinel of Liberty vede Steve Rogers nel ruolo del protagonista, mentre il titolo gemello, Captain America: Symbol of Truth, vede Sam Wilson che opera anch’egli come Capitan America con il suo nuovo scudo. Ed è lo scudo originale di Captain America di Steve che apparentemente si trova al centro del mistero nel suo nuovo titolo, poiché un gruppo malvagio noto come Outer Circle prenderà di mira Steve a causa di una connessione che hanno con il suo scudo.

Il primo indizio di tale connessione si presenta sotto forma di un codice distribuito su tutta la copertina, in particolare nella stringa di lettere e numeri sul lato sinistro dell’immagine.

Un breve video promozionale pubblicato dall’account Twitter ufficiale di Captain America riporta l’origine del codice segreto intercettato a Captain America #0, lo speciale numero introduttivo di entrambe le serie di Captain America disegnato da Mattia De Iulis e scritto sia dallo sceneggiatore di Symbol of Truth Tochi Onyebuchi che dagli scrittori di Sentinel of Liberty, ovvero Collin Kelly e Jackson Lanzing.

The Winter Soldier holds the key in the heart of the Devil’s Reign. 🔑

Look for the next coded message in ‘Captain America: Sentinel of Liberty’ #1, on sale tomorrow: https://t.co/ob0gupaSAj pic.twitter.com/et6KnPvT3f

— Captain America (@CaptainAmerica) June 14, 2022