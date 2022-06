I character poster poster di Thor: Love and Thunder sono stati pubblicati e puntano i riflettori sui protagonisti del film. Sono tornati e sono migliori che mai! E sapete come dice quel vecchio detto asgardiano: due Thor sono meglio di uno.

La nuovissima infornata dei character poster per Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios è arrivato in questo regno, inclusi quelli dedicati a Thor e Mighty Thor. Salutate l’originale Vichingo dello Spazio e la sua ex ragazza, Jane Foster!

Non è tutto, perché ci sono anche nuovi poster per gli amici di Thor (​​Valkyrie e Korg), i nemici (Gorr) e le capre (ToothGrinder e ToothGnasher), insieme a uno sguardo al potente Zeus!

Guardate tutti i poster dei personaggi di Thor: Love and Thunder, nelle sale a partire dal 6 luglio, nella galleria di immagini qui sotto!

I character poster di Thor: Love and Thunder

In Thor: Love and Thunder troveremo Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da qualsiasi cosa abbia mai affrontato: una ricerca per la scoperta di sé. Ma il suo ritiro viene interrotto da un killer galattico noto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor chiede aiuto a King Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e l’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman), che, con sorpresa di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, nei panni della Potente Thor. Dove li porterà questa ricerca? In un viaggio verso l’Olimpo dove Zeus (Russell Crowe) regna sovrano, per cominciare.

Insieme, intraprendono una straziante avventura cosmica per svelare il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Il regista Taika Waititi è tornato nuovamente al timone di Thor: Love and Thunder, dopo il successo di Thor Ragnarok, mentre il film è prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum.