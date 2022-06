Tim Sale ricoverato in ospedale

Tim Sale, l’iconico disegnatore di fumetti probabilmente meglio conosciuto per i suoi fumetti di Batman con il collaboratore di lunga data Jeph Loeb (in particolare la maxiserie Batman: The Long Halloween), è attualmente in ospedale apparentemente costretto ad affrontare un grave problema di salute.

La notizia è stata rivelata dal collega di Sale (e amico di lunga data) Jim Lee, che ha twittato: “Mi dispiace condividere la triste notizia che il leggendario artista Tim Sale è stato ricoverato in ospedale con gravi problemi di salute. Tim, sto pregando per te, amico. Tieni duro e sappi che le tue legioni di fan in tutto il mondo ti amano e apprezzano te e il tuo incredibile talento”.

I regret to share the very sad news that the legendary artist Tim Sale has been admitted to the hospital with severe health issues. Tim, I am praying for you, buddy. Stay strong & know that your legions of fans around the world loves & cherishes you & your amazing talent 💙🖤 pic.twitter.com/aYMUmHQXbg — Jim Lee (@JimLee) June 13, 2022

Sale, nato a Ithaca, NY nel 1956, ha attirato l’attenzione per la prima volta nel campo dei fumetti con il suo lavoro con Matt Wagner nella serie Grendel di Wagner alla fine degli anni ’80. Nel 1991, l’editore Ellot S! Maggin ha assunto Sale per la prima volta per lavorare alla DC in Challengers of the Unknown, una miniserie che ha anche visto Sale lavorare per la prima volta insieme allo scrittore Jeph Loeb.

Nel 1992, Sale ha realizzato il suo primo lavoro a fumetti su Batman, collaborando con lo scrittore James Robinson a un acclamato arco narrativo di Legends of the Dark Knigth, “Blades“, e un arco narrativo altrettanto acclamato di Shadow of the Bat, “Misfits“, con Alan Grant. Ciò ha presto portato Sale a realizzare una serie annuale di storie one-shot di Batman Halloween con Loeb. Dopo tre di questi progetti e una breve parentesi alla Marvel dove hanno realizzato la miniserie Wolverine/Gambit: Victims, l’editor Archie Goodwin ha convinto la coppia a fare una maxiserie lunga un anno basata sui loro fumetti di Halloween chiamata Batman: The Long Halloween. È stato un classico istantaneo, e una delle storie che è servita da ispirazione al recente film The Batman di Matt Reeves.

Sale e Loeb hanno realizzato due sequel/collegamenti a Batman: The Long Halloween, oltre a una miniserie di Superman, Superman: For All Seasons, e poi hanno realizzato una serie di miniserie a tema colore per la Marvel (Daredevil: Yellow, Spider-Man: Blue, Hulk: Grey e Captain America: White).

Sale ha vinto l’Eisner Award come miglior disegnatore/inchiostratore sia per Superman: For All Seasons che per la miniserie del 1998, Grendel Black, White e Red, dove si è riunito con Matt Wagner (hanno anche vinto un Best Short Story Eisner per quella serie).