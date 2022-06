Scoppia la guerra tra X-Men ed Eternals nel trailer di AXE: Judgment Day

La Marvel ha rilasciato un nuovo trailer per AXE: JUDGMENT DAY, che presenta artwork inediti dell’evento, e offre uno scorcio della scintilla che accenderà la guerra tra queste tre potenze dell’Universo Marvel: Avengers, X-Men ed Eternals.

In un’animazione del primo numero di AXE: JUDGMENT DAY #1 vediamo un colloquio tra Destiny, sua moglie Mystica e il filglio di lei Nightcrawler, le cui voci vengono interpretate in questo trailer con cura di riprodurre anche gli accenti.

Mentre Destiny tenta di vedere i piani futuri di Orchis, percepisce una nuova minaccia: “Gli Eterni cercheranno di ucciderci tutti“, avverte Mystica e Nightcrawler. “Dobbiamo riunire il Consiglio Silente.”

Altrove, le tensioni aumentano, quando l’immortalità del genere mutante viene rivelata al pubblico e sebbene gli Immortali X-Men abbiano trovato un modo per conquistare la morte, gli Eterni hanno un piano per affrontare la loro “eresia”: distruggere tutti i mutanti. Tuttavia, i cittadini di Krakoa non sono soli, poiché gli Avengers si uniscono alla lotta e vengono in loro aiuto… ma forse nessuno di loro è preparato per le conseguenze di questo conflitto.

Il 20 luglio, la guerra si abbatterà sull’Universo Marvel e tutti gli eroi della Terra saranno giudicati sulla sua scia.

Lo scrittore Kieron Gillen, l’artista Valerio Schiti e il colorista Marte Gracia presentano AXE: JUDGMENT DAY #1, una storia che deriva dagli avvenimenti visti negli ultimi tempi sulle pagine di AVENGERS, ETERNALS e X-MEN, portando al culmine un anno di eventi e trame alla ribalta quando gli Eterni scopriranno che il genere mutante è una forma di eccesso di deviazione. Di conseguenza, gli Eterni tenteranno di eseguire il compito per cui sono stati creati: eliminare i Devianti. Quando gli Eterni attaccheranno Krakoa, gli Avengers si ritroveranno coinvolti nella lotta, divisi tra due delle fazioni più potenti dell’Universo Marvel.

Ma la grande portata di questo evento non può essere contenuta solo in questa serie di sei numeri. Dopo AXE: JUDGMENT DAY #1, l’evento si svilupperà in più serie limitate, one-shot e tie-in in varie serie regolari, tra cui WOLVERINE, MARAUDERS, FANTASTIC FOUR e AMAZING SPIDER-MAN.

“Onestamente, per me, parlando come lettore tanto quanto come scrittore, non c’è niente di peggio di un evento che viene fuori dal nulla”, ha detto Gillen in una recente intervista a Popverse. “Doveva derivare dalle serie. Quindi sì, stavo vedendo in AVENGERS, ciò che Jason [Aaron] ha costruito nella mitologia lì. Stavo leggendo gli X-Book, i segreti di Krakoa che venivano alla luce e stavo guardando a quello che stavo facendo in ETERNALS, che danza con entrambi, e con le varie tensioni nella società Eterna. E ora, tutta quella roba sta per esplodere. È solo quel tipo di “Oh, guarda, questi sono tre ceppi logici che si intersecano, allora portiamoli avanti e vediamo cosa succede con loro.'”