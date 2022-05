Judgment Day: ad agosto la saga entra nel vivo con il giudizio sugli X-Men

Il crossover estivo Marvel promette di avere conseguenze importanti non solo per gli X-Men

Ad agosto Judgment Day si espande oltre alle serie degli X-Men, come abbiamo visto nel caso di Avengers, Fantastic Four e Spider-Man, ma i mutanti dovranno affrontare in prima persona il giudizio dei Celestiali, come già anticipato dall’annuncio del tie-in di Marauders.

La Marvel ha rilasciato le copertine e le sinossi dei vari albi collegati a Judgment Day in uscita ad agosto, e spiccano in particolare le serie degli X-Men a fianco dei due numeri centrali della miniserie portante.

Scritto da Kieron Gillen e disegnato dall’acclamato artista Valerio Schiti, questo ultimo evento crossover Marvel Comics inizia quando gli Eterni prendono di mira il genere mutante e gli Avengers si trovano a lottare per prevenire una guerra apocalittica tra due delle fazioni più forti del pianeta. La saga sarà il culmine di varie trame che hanno definito questi franchise negli ultimi anni, tra cui la ritrovata immortalità del genere mutante, la scoperta da parte degli Eterni di verità a lungo nascoste sulla loro specie e gli intensi rapporti degli Avengers con i Celestiali.

In AXE: JUDGMENT DAY #3 e #4, il Celestiale noto come il Progenitore risorgerà per inaugurare il secondo atto dell’evento in cui vari eroi e cattivi affronteranno il giudizio. Difendendo le loro azioni e i loro errori passati in modi affascinanti, queste storie incisive avranno un impatto su vari titoli in corso in emozionanti tie-in.

La Sposa Infernale della Mano ritorna per vendicarsi di Wolverine e Solem in WOLVERINE #24 dello scrittore Benjamin Percy e dell’artista Federico Vicentini. Ma con la Terra che vacilla per le rivelazioni di A.X.E., il gioco sporco del Migliore in quello che fa potrebbe essere l’ultima, migliore speranza del pianeta!

La caccia ai mutanti di Kraven continua in X-FORCE #31 dello scrittore Benjamin Percy e dell’artista Robert Gill. I mutanti hanno rivendicato la loro posizione di specie dominante. Ciò significa solo che è ora che Kraven dimostri ancora una volta di essere il predatore all’apice. Non perdetevi questa storia di Kraven diversa da tutti le altre, che sicuramente risuonerà per i decenni a venire.

QUALCUNO degli X-Men è nel giusto? Lo scrittore Gerry Duggan e l’artista C.F. Villa esplorano uno dei dibattiti più accesi degli X-Men in X-MEN #14. Solo uno può giudicarli e il Judgment Day, il Giorno del Giudizio è qui, nel bene o nel male, e il nuovo team di X-Men deve affrontare la verità su se stesso e su ciò che ha fatto.

L’architetto dell’evento Kieron Gillen continua il suo audace lavoro sulla mitologia degli Eterni insieme all’artista Guiu Vilanova in AXE: DEATH TO THE MUTANTS #2. I Celestiali hanno ordinato: “Correggete la deviazione in eccesso“. Ora, l’ora del giudizio è sugli Eterni. Hanno fatto abbastanza? E la sovracompensazione a quest’ora tarda la migliora o la peggiora?

Una delle battaglie chiave dell’evento infuria in X-MEN RED #6 dello scrittore Al Ewing e dell’artista Stefano Caselli. Il pianeta Arakko ha preferito la pace alla guerra. Ora la guerra li ha scelti. Il mostruoso arsenale degli Eterni è in marcia. Gli Arakkii devono difendere la loro terra distrutta secondo le antiche leggi… ma contro un nemico ancora più vecchio di loro, riusciranno a vincere i vecchi metodi? O sta per nascere un nuovo Arakko?

Il giudizio arriva e il Concilio Silente diventa sospettosamente silenzioso. Un sola eccezione: pensate che a un uomo così devoto al Club Infernale importi un briciolo? Scoprite come Kieron Gillen e l’artista Lucas Werneck osano affrontare le malefatte di Sebastian Shaw in IMMORTAL X-MEN #6.