Judgment Day: Hawkeye torna sulle pagine di Avengers

Anche la serie regolare degli Avengers viene coinvolta direttamente in AXE: Judgment Day in agosto, ma mentre i membri principali del gruppo sono impegnati nella miniserie portante insieme a X-Men ed Eterni, saranno due membri storici ma che non si vedevano da un po’ di tempo a prendersi i riflettori: Hawkeye e Black Widow.

In Avengers #60, di cui CBR ha pubblicato in anteprima la copertina e la sinossi, saranno i due ex-amanti Hawkeye (Clint Barton) e Black Widow (Natasha Romanoff) a prendersi la scena, ma come altri tie-in di Judgment Day in uscita ad agosto, come Marauders o Amazing Spider-Man, il fulcro della storia pare essere incentrato sul giudizio che attende Occhio di Falco da parte dei Celestiali.

L’arciere infallibile degli Avengers è tornato! Mentre incombe il Giorno del Giudizio, Occhio di Falco è chiamato a giustificare la sua esistenza. Come punto di riferimento,Hawkeye deve dimostrare di portare al mondo almeno la stessa gioia e utilità di una cassetta delle lettere scelta a caso, che, effettivamente, è un livello piuttosto alto.

Questo numero, come nel caso del tie-in di Fantastic Four, è opera di un team creativo ospite, nello specifico lo scrittore Mark Russell e il disegnatore Greg Land (che ritroverà gli Avengers anche nella prossima All-Out Avengers, a settembre).

Russell ha così parlato della storia che ha scritto:

Ogni giorno in cui puoi giocare con i personaggi Marvel è un buon giorno, ma ho un tale rispetto per il lavoro di Kieron Gillen e la sua visione che scrivere un numero per questo evento è stato davvero speciale. Poiché si tratta essenzialmente di una storia sul giudizio morale, volevo scrivere una storia di Occhio di Falco perché pensavo che avrebbe respinto un po’ l’idea che chiunque avesse il diritto di giudicarlo, ma allo stesso tempo costringerlo a pensare un po’ di più seriamente su quello che sta facendo qui sul pianeta. Cosa che suppongo che tutti dovremmo fare di tanto in tanto.

La copertina dell’episodio vede sia Hawkeye che Black Widow sotto l’influsso di qualche entità esterna che pare aver preso possesso della loro mente, e la Vedova Nera sembra in procinto di spezzare il collo di Occhio di Falco.