All-Out Avengers: le immagini promozionali mostrano una Carol Danvers malvagia

La nuova serie regolare All-Out Avengers, dopo il teaser presentato nel Free Comic Book Day, debutterà a settembre, e dalle prime immagini promozionali possiamo vedere tra gli avversari una versione malvagia di Carol Danvers.

Captain America, Iron Man, Thor, Spider-Man, Captain Marvel, Black Panther, Blade e Spider-Woman: questa è la formazione iniziale di All-Out Avengers, la nuova serie che “lancerà direttamente i lettori nelle emozionanti missioni dei più potenti eroi della Terra.”

All-out action! All-out adventure! All in continuity! The action-packed new ongoing series, All-Out Avengers, is coming soon! pic.twitter.com/SAie9o1sZO — Avengers (@Avengers) June 14, 2022

All-Out Avengers sarà la quarta serie dedicata ad un gruppo di Avengers e, come sottolinea una nuova serie di teaser, il nuovo titolo è definitivamente in continuity con la serie principale di Avengers.

I primi avversari di All-Out Avengers sembrano essere una Carol Danvers corrotta e malvagia e altri cattivi non identificati.

Scritta dal romanziere e scrittore di Captain America & Iron Man Derek Landy e illustrata dal veterano Greg Land insieme a Jay Leisten e Frank D’Armata, secondo la Marvel la serie getterà i lettori nel bel mezzo delle avventure degli Avengers senza “nessuna configurazione, nessuna spiegazione, e senza tempo per le domande!”

Ma sembra anche che il titolo presenterà anche altri Avengers in futuro: il primo teaser della Marvel presentava She-Hulk, che non è menzionata come parte della prima formazione.

Come accennato in precedenza, All-Out Avengers sarà il quarto titolo della crescente linea Avengers, unendosi alla serie principale di Avengers, ad Avengers Forever incentrata sul multiverso e a Savage Avengers che include Conan il Barbaro nella squadra.

Non si sa ancora se All-Out Avengers influenzerà la formazione dell’attuale serie principale di Avengers e se membri come Capitan America e Iron Man svolgeranno un doppio compito o se la squadra “All-Out” sarà persino considerata un squadra distinta.