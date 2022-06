Due Daredevil sono meglio che uno… per combattere Punisher!

La Marvel ha rilasciato due nuove immagini promozionali per la nuova serie Daredevil, che ritraggono entrambi i personaggi che si fregiano del titolo, ovvero Matt Murdock ed Elektra Natchios, fronteggiare allo stesso tempo i ninja della Mano guidata da Punisher e alcuni degli eroi di New York, nello specifico Luke Cage, Spider-Man e Capitan America.

Il lavoro su DAREDEVIL dello scrittore Chip Zdarsky e dell’artista Marco Checchetto, che è già valso una nomination agli Eisner Awards, riprende nella nuova serie che inizierà il 13 luglio!

Ambientato all’indomani di DEVIL’S REIGN, DAREDEVIL #1 metterà in luce sia Matt Murdock che Elektra Natchios e i loro percorsi molto diversi come Daredevil. Le loro ambizioni e le loro scelte audaci come eroi trasformeranno Hell’s Kitchen e avranno un grande impatto sull’Universo Marvel in generale.

In questo momento, i fan possono dare un’occhiata a due esempi di ciò che dovranno affrontare nelle nuove immagini promozionale di Paulo Siqueira. Si tratta di una scena con i due Daredevil ripresa allo stesso momento da due punti di vista opposti, anticipando le maggiori sfide per il prossimo anno: da un lato lo scontro con gli Avengers e dall’altro con la Mano guidata da Punisher (il cui ruolo era stato anticipato nella miniserie Daredevil: Woman Without Fear).

La serie sia un’ulteriore esplorazione del nuovo ruolo di Luke Cage come sindaco di New York City. Inoltre, DAREDEVIL #1 porterà con sé con una rivelazione scioccante che si ricollega alle prime storie di Zdarsky sul titolo e porta nuove ed emozionanti intuizioni ai momenti chiave della storia di Daredevil.

“DAREDEVIL è il mio capolavoro”, ha detto Zdarsky a CBR in una recente intervista. “Avere la possibilità di raccontare una storia così lunga nel corso degli anni alla Marvel con lo stesso artista principale è un dono. Io e Marco siamo felicissimi di sapere come i lettori hanno supportato la nostra serie e gli promettiamo che stiamo dando il massimo e costruendo qualcosa che pensiamo sia davvero speciale.

L’artwork promozionale di Siqueira sarà anche utilizzato come cover variant di DAREDEVIL #3 e DAREDEVIL #4.