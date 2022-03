Entra in scena il nuovo Punisher

La nuova serie di Jason Aaron che ridefinirà Frank Castle nel profondo è stata annunciata tempo fa, ma il nuovo Punisher ha fatto la sua prima comparsa a sorpresa in una scena “post credits” in un albo appena uscito negli States.

Da qualche tempo la Marvel ha mutuato l’usanza introdotta nei film del Marvel Cinematic Universe di inserire delle scene dopo i titoli di coda che introducono nuovi personaggi o nuove storie che rimandano a uscite successive. Alla stessa maniera nei fumetti ogni tanto compaiono una o due pagine in coda all’albo, dopo la fine dell’episodio e la pagina che rimanda alle uscite delle settimane a seguire, con qualche colpo di scena che introduce nuove storyline.

ATTENZIONE: SPOILER SU DAREDEVIL: WOMAN WITHOUT FEAR 3

È il caso di Daredevil: Woman Without Fear # 3, albo che vede la conclusione dello scontro tra Daredevil (Elektra) e Kraven il Cacciatore, orchestrato dalla Mano con l’aiuto del sindaco Wilson Fisk, nell’ambito della saga Devil’s Reign che ha vede Fisk sfruttare il suo potere per attaccare tutti i supereroi di New York.

Due settimane dopo la conclusione della storie, che reinserisce Elektra nella trama generale di Devil’s Reign rimandando al 5° numero della miniserie, vediamo come Aka, il membro della Mano che fin dai tempi dell’università seguiva Elektra, viene redarguita dalla sacerdotessa superiore per la sua ossessione verso l’assassina greca.

Secondo la sacerdotessa, le risorse della Mano devono essere riservate ad usi migliori, per portare la Bestia nel mondo, come è da sempre lo scopo dell’organizzazione di ninja assassini. La persona che lo farà sarà colui che la sacerdotessa saluta come suo signore, scusandosi per l’attesa: Frank Castle, Punisher, che apparse sulla scena sfoggiando il suo nuovo teschio e una sorta di armatura ninja.

“Non mi pesa aspettare, fintanto che posso essere presente quando si inizia ad uccidere.”, dice Castle, mentre Aka sottolinea che ciò che Frank Castle vuole, Frank Castle ottiene, e la sacerdotessa afferma che vivono per servirlo. Appuntamento a The Punisher # 1, in uscita la prossima settimana.