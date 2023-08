Io Sono Groot: il trailer dei nuovi episodi in arrivo a settembre

A sorpresa i Marvel Studios hanno rilasciato il trailer che annuncia l’arrivo dei nuovi episodi di Io Sono Groot il prossimo 6 settembre su Disney+.

L’annuncio ufficiale dei nuovi episodi di Io Sono Groot recita:

LEGGI ANCHE:



Le origini di Groot narrate in una nuova miniserie

Io sono Groot. Io sono Groot!

Che tradotto significa:

In onore della Giornata Nazionale degli Alberi del 6 agosto, è arrivato il primo trailer della Stagione 2 di Io Sono Groot dei Marvel Studios! Cinque nuovissimi cortometraggi arriveranno su Disney+ il 6 settembre e riprenderanno il discorso con l’alberello dispettoso e il suo viaggio tra le stelle. In che tipo di guai si metterà questa volta?

Groot returns in one month for a treemendous fresh batch of shorts! 🌱 Check out the new poster for Marvel Studios’ #IAmGroot Season 2, streaming September 6 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/KI1SnaaUJu — Marvel Entertainment (@Marvel) August 6, 2023

Il ramoscello combinaguai torna con le sue disavventure nella seconda stagione di Io sono Groot. Questa volta, Baby Groot si ritrova a esplorare in lungo e in largo per l’universo e anche oltre a bordo delle astronavi dei Guardiani, trovandosi faccia a faccia – o naso a naso – con nuove e colorate creature e ambienti.

Approfittando del “traino” del rilascio in streaming e in home video di Guardiani della Galassia Vol. 3, i Marvel Studios hanno deciso di rilasciare questi cinque nuovi episodi di Io Sono Groot (in cui il protagonista in originale ha sempre la voce di Vin Diesel), episodi che nonostante vengano proposti con la dicitura Stagione 2 sono stati realizzati allo stesso tempo dei primi cinque. Ecco perché comparirà ancora il nome di James Gunn come produttore esecutivo, nonostante ora sia impegnato a tempo pieno ai vertici dei DC Studios e come regista e sceneggiatore di Superman: Legacy.

The mischievous sapling returns to @DisneyPlus in one month! 🌳 Watch the new trailer for Marvel Studios’ #IAmGroot Season 2! https://t.co/DavrfRCoRO — Marvel Entertainment (@Marvel) August 6, 2023

Nel trailer possiamo anche notare, mentre Groot vola nello spazio, la caratteristica sagoma dell’Osservatore, l’entità cosmica (la cui voce originale è di Jeffrey Wright) protagonista della serie animata What If…? che dovrebbe a sua volta tornare con la seconda stagione prossimamente.