Superman Legacy: James Gunn ha scelto i nuovi Clark Kent e Lois Lane

I DC Studios hanno scelto un nuovo Clark Kent e una nuova Lois Lane: David Corenswet e Rachel Brosnahan interpreteranno le ambite parti in “Superman: Legacy” di James Gunn, secondo quando riporta Variety.

La prossima iterazione sullo schermo dell’iconico eroe dei fumetti sarà in gran parte una storia di origini ambientata sul posto di lavoro, ha detto James Gunn quando lui e il collega Peter Safran, hanno esposto i loro piani narrativi a gennaio. Corenswet, che ha debuttato nella serie Netflix di Ryan Murphy “Hollywood“, interpreterà il giovane reporter Clark Kent presso il giornale fittizio The Daily Planet. Brosnahan sarà la sua collega e co-protagonista.

David Corenswet is the new Superman in James Gunn and Peter Safran’s DC Universe. https://t.co/Fic8PJgYx4 — Variety (@Variety) June 27, 2023

Superman Legacy è dichiaratamente ispirato dall’opera di Grant Morrison e Frank Quitely All-Star Superman, che ha rinarrato le prime avventure dell’alter ego di Clark Kent e la nascita del suo rapporto con Lois Lane.

Gunn dirigerà il progetto tratto da una sua sceneggiatura, basata sul personaggio creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. Safran (“Aquaman“, il prossimo “Aquaman 2” e la serie The Conjuring) sarà il produttore.

Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj — James Gunn (@JamesGunn) June 27, 2023

Si tratta dell’apice della carriera per Corenswet, il cui aspetto da idolo del palcoscenico e il cui fascino da Midwestern lo hanno aiutato a essere protagonista di “Hollywood“, dove interpretava un aspirante attore che lavorava in nero come gigolò negli abbottonati anni Trenta. Ha ottenuto ampi consensi per la sua performance in “The Politician” di Netflix e nel celebre horror indie “Pearl” di A24. Ha anche scritto, diretto e interpretato la serie di sketch comedy sul web “Moe & Jerryweather“. Prossimamente lo vedremo al fianco di Natalie Portman in “The Lady In The Lake” della Apple.

Brosnahan ha vinto un Emmy Award e due Golden Globe per la sua apprezzata interpretazione nel ruolo di protagonista della longeva serie di Prime The Marvelous Mrs. Maisel e ha ottenuto una nomination agli Emmy 2015 per House of Cards di Netflix. Recentemente ha recitato anche al fianco di Benedict Cumberbatch in The Courier della Lionsgate e al fianco di Christoph Waltz e Willem Dafoe nel western Dead For a Dollar (2022) del regista Walter Hill.