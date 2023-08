Deapool 1 | Recensione della nuova serie di Alyssa Wong e Martin Coccolo

Tobia Brunello 2023-08-12T17:00:28+02:00 Autori: Alyssa Wong, Martin Coccolo Formato: 17X26, 40 pp., S., colori Prezzo: € 5,00 (Variant 7,00 €) Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: USA Data di pubblicazione: 22/06/2023

Dopo un paio d’anni di limbo editoriale per quanto riguarda la sua serie regolare (anche se sono usciti speciali e versioni manga), Deadpool torna protagonista di una testata personale a firma di Alyssa Wong e Martin Coccolo.

Panini ha scelto di pubblicare questa nuova serie del Mercenario Chiacchierone in spillati dalla cadenza bimestrale, con due episodi americani raccolti in ogni numero italiano.

Nel primo numero di questa versione di Deadpool di Wong e Coccolo (che corrisponde al numero 161 della testata italiana) viene pubblicato solo il primo episodio, di lunghezza maggiorata.

In realtà l’esordio di Alyssa Wong su Deadpool è avvenuto in una storia breve pubblicata in appendice a New Mutants 30 (in Italia nel secondo volume della gestione Vita Ayala del gruppo mutante), disegnata non da Martin Coccolo ma da Geoff Shaw. In quella storia Wade Wilson veniva cacciato da Krakoa da Magik, e decideva di rispondere all’invito di un circolo elitario di assassini chiamato l’Atelier.

Per entrare in questo circolo esclusivo, Deadpool deve assolvere un omicidio su commissione entro 48 ore. Il suo obiettivo? Niente meno che il Dottor Octopus! I piani di Wade sono però complicati dal fatto che viene rapito dalla Razziatrice (ecoterrorista e scienziata pazza che si è scontrata con X-Men, Avengers e Spider-Man ne La Maledizione dell’Uomo Cosa), che l’ha scelto come incubatore per crescere una sorta di clone del simbionte di Carnage.

Come possiamo capire dalla trama, Alyssa Wong allarga l’orizzonte di Deadpool a vari angoli diversi del Marvel Universe, dando anche l’occasione a Martin Coccolo di sbizzarrirsi con alcune sequenze di vero e proprio “body horror”.

Il Wade Wilson della Wong è sempre un personaggio folle e stralunato, ma meno assurdo e più lineare nei comportamenti rispetto ad alcune versioni viste in passato.

Questo primo numero si bilancia bene tra sequenze d’azione e spiegazioni, e sarà un po’ la cifra stilistica di tutta la serie. Un difetto può essere il fatto che la serie nei suoi 10 episodi (non ne sono stati ancora sollecitati altri dopo quello in uscita a fine agosto negli States, solo uno speciale a novembre) racconti fondamentalmente solo una storia fin troppo semplice ed estremamente dilatata, senza aprire ad altre trame o sottotrame che possano stuzzicare l’interesse nel lungo periodo.

Quella che è stata venduta come una serie regolare, insomma, poteva tranquillamente essere una miniserie raccontata in metà degli episodi.

Il personaggio di Deadpool sarà coinvolto negli avvenimenti di Fall of X attraverso la serie Uncanny Avengers, e forse è anche per questo che questa serie sembra più orientata a “occupare il tempo” che a sviluppare effettivamente una trama incentrata su Wade Wilson.

Certo, il risultato sarà una storia facilmente vendibile in volume, probabilmente in occasione dell’uscita di Deadpool 3 nelle sale cinematografiche, ma a leggerla mensilmente risulta abbastanza banala e ripetitiva nella formula, nonostante alcuni colpi di scena particolarmente azzeccati legati alle peculiarità della mente del protagonista.

C’è da dire che la scrittura dilatata di Alyssa Wong lascia spazio a Martin Coccolo di scatenarsi in sequenze d’azione molto dinamiche e d’effetto, anche se con il tempo l’utilizzo dei simbionti (mano a mano che cresce all’interno di Deadpool) rischia sempre di rendere le tavole troppo caotiche in certi punti.

In definitiva, una serie che si fa leggere ma che sembra sottolineare come la Marvel al momento non abbia le idee particolarmente chiare sulla direzione da dare a Deadpool al di là dell’utilizzo in testate di gruppo come X-Force o Uncanny Avengers.