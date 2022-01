Amazing Spider-Man: il ritorno di Romita Jr.

Ad aprile la storica testata Marvel Amazing Spider-Man verrà rilanciata con il ritorno di John Romita Jr., uno degli autori che più di ogni altro ha legato il suo nome al Ragno. Con la fine della saga Beyond a marzo, in Amazing Spider-Man #93, si chiuderà anche la parentesi durante la quale il clone Ben Reilly ha preso il posto dell’originale Spidey, Peter Parker.

Per l’occasione la serie Amazing Spider-Man potrebbe essere rilanciata con un nuovo numero 1, dato un indizio nell’immagine promozionale diffusa per annunciare il ritorno di John Romita Jr.. Sul bordo del foglio infatti notiamo la sigla ASM 001 19 JR, e secondo lo standard normalmente utilizzato dai disegnatori Marvel, dovrebbe stare ad indicare la serie (ASM: Amazing Spider-Man), il numero (001), la pagina (19) e l’autore (JR, appunto John Romita).

Possibile quindi che la conclusione di Beyond e il ritorno di Peter Parker vengano festeggiati con una nuova serie di Amazing Spider-Man, lanciata dai disegni di John Romita Jr. alla sua ottava esperienza sulla testata. Figlio del leggendario John Romita che, con Stan Lee, ha definito l’ingresso del personaggio nell’età adulta sul finire degli anni ’60 dopo l’abbandono del creatore Steve Ditko, John Romita Jr. infatti ha disegnato Amazing Spider-Man in varie occasioni nel corso degli anni: per la prima volta tra il 1980 e il 1984, poi in tre cicli differenti nel 1987, nel 1995 e nel 1998. Nel 2000 è tornato sulla serie per un periodo più lungo, fino al 2004, e quindi per un altro biennio tra il 2008 e il 2009. L’ultima apparizione su Amazing Spider-Man di Romita risale al 2012, quando firmò anche lo storico numero 600 prima di lasciare per la prima volta in vita sua la Marvel per passare alla DC.

A proposito di numeri d’anniversario, secondo la numerazione Legacy il ritorno di Romita Jr su Amazing Spider-Man corrisponderebbe con il numero 895. Facile pensare quindi che il primo ciclo dell’autore consti di almeno sei numeri, in maniera da apporre la sua firma sullo storico Amazing Spider-Man #900, prima serie Marvel a tagliare questo traguardo. L’ultimo numero d’anniversario, Amazing Spider-Man #850, era coinciso con la conclusione della gestione di Nick Spencer.