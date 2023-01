Una nuova miniserie di Loki in occasione della serie TV

Sfruttando l’arrivo della seconda stagione della serie televisiva su Disney+, la Marvel lancia una nuova miniserie dedicata a Loki, il fratellastro di Thor che in seguito all’azzeccata intepretazione di Tom Hiddlestone anche nei fumetti è sempre più un eroe piuttosto che il classico Dio dell’Inganno nemico di Thor.

Miniserie di quattro numeri, Loki sarà scritta da Dan Watters, al suo debutto in Marvel, e disegnata da Germán Peralta. Il primo numero uscirà ai primi di giugno, in tempo per cavalcare la campagna promozionale per la seconda stagione dello show televisivo che dovrebbe approdare su Disney+ qualche settimana più tardi.

What mischief has the God of Stories wrought now? Loki forges a weapon that curses the Marvel Universe in a new solo #MarvelComics limited series coming this June: https://t.co/jfPcbBY0Iz pic.twitter.com/iz4PY82uQZ — Loki (@LokiOfficial) January 18, 2023

Secondo l’editore, la nuova avventura del Dio delle Storie, come si è recentemente ribattezzato, introdurrà una collezione di antiche armi norrene che Loki ha forgiato nel suo passato, tra cui un’arma che può “maledire l’Universo Marvel”, e che dovrà rintracciare prima che cada nelle mani sbagliate. Sparpagliate per tutto l’universo Marvel, da Nidavellir fino allo spazio Kree e alla Terra, queste armi saranno anche l’obiettivo di tanti altri villain Marvel che cercheranno di appropriarsene.

Una storia che potrebbe essere collegata a quella che coinvolgerà Thor in Thor #33 di aprile, scritto da Torunn Grønbekk e disegnato da Nic Klein, in cui il Dio del Tuono dovrà fronteggiare il Dottor Destino, intenzionato ad usare il potere di una cosiddetta “tempesta temporale” per viaggiare attraverso la storia dell’Universo Marvel con Thor e Jane Foster all’inseguimento.

Ma c’è di più, perché anche Laussa, la sorella minore meno famosa di Thor, è bloccata nel flusso temporale. E, cosa ancora più grave, il piano di Destino prevede il furto del libero arbitrio di tutte le persone dell’Universo Marvel.

“La tempesta temporale minaccia l’intera esistenza, passata, presente e futura! Mentre il Dottor Destino va a caccia dell’arma di Bor, che gli permetterà di reclamare Latveria, la Terra e l’intero universo come suoi, Thor e Jane Foster danno la caccia a Destino – nel profondo del passato”, si legge ancora. “Ma qual è l’arma creata da Bor? E con Destino deciso a controllare il libero arbitrio stesso, cosa significa questo per Laussa, la sorella di Thor, intrappolata nel tempo tra il presente e il futuro?”.

In entrambe le storie queste antiche armi asgardiane (quelle create da Loki e quella di Bor, padre di Odino e nonno di Thor e Loki) diventano l’obiettivo di importanti nemici, nel caso di Thor addirittura del Dottor Destino.