Ghost Rider: Vengeance Forever, lo speciale per il 50° anniversario

Tra le tante ricorrenze che si festeggiano in Marvel quest’anno c’è anche il 50° anniversario di Ghost Rider. Creato da Gary Friedrich e Mike Ploog sulle pagine di Marvel Spotlight #5 nel 1972, lo Spirito della Vendetta ha avuto vari incarnazioni differenti nel corso della storia (una di esse, Robbie Reyes, è attualmente protagonista della serie Avengers Forever), ma nella serie attuale di Benjamin Percy e Cory Smith il protagonista è ancora Johnny Blaze, lo stuntman che per primo si è trasformato in un infernale motociclista dal teschio fiammeggiante.

La Marvel festeggia il 50° anniversario con Ghost Rider: Vengeance Forever, uno speciale one-shot dello scrittore Benjamin Percy e dell’artista Juan José Ryp che punta i riflettori su passato, presente e futuro dello Spirito della Vendetta.

Lo speciale si collega all’attuale run di Percy su Ghost Rider, rendendo anche omaggio ai creatori che lo hanno preceduto. I lettori verranno anche introdotti a un nuovo personaggio chiamato Necro il Tatuatore che darà a Johnny Blaze un avvertimento sul suo futuro.

ComicBook.com ha pubblicato in anteprima la copertina di Björn Barends e la sinossi dell’episodio, oltre ad alcune dichiarazioni di Benjamin Percy: