Anche Neil Gaiman e Armando Iannucci per i 60 anni di Spider-Man

La Marvel ha diffuso un primo teaser per i festeggiamenti dei 60 anni di Spider-Man, e la lista di autori comprende anche nomi inaspettati come Neil Gaiman, Jonathan Hickman e Armando Iannucci.

Il teaser suggerisce ai lettori “Prepararsi per qualcosa di “stupefacente” (amazing) ad agosto, con una “schiera di incredibili creatori” che come potete vedere include Neil Gaiman, Armando Iannucci, Jonathan Hickman, Dan Slott, Ho Che Anderson, Kurt Busiek, Anthony Falcone, Rainbow Rowell, Jim Cheung, Olivier Coipel, Michael Cho e Terry Dodson.

Il promo utilizza il logo “Amazing” di Amazing Fantasy, la serie antologica nota per aver ospitato l’esordio Spider-Man nel suo numero finale. La Marvel potrebbe far rivivere di nuovo Amazing Fantasy come un fumetto antologico, per il 60° anniversario di Spider-Man?

Molti di questi nomi chiamati a festeggiare i 60 anni di Spider-Man (o meglio, di Amazing Fantasy #15) sono familiari ai lettori di fumetti, ma Armando Iannucci proviene dal mondo del cinema e della televisione.

Ianucci è uno scrittore satirico, regista e produttore scozzese, noto negli Stati Uniti come creatore della serie comica della HBO Veep – Vicepresidente Incompetente, ma nel Regno Unito ha raggiunto la fama con la serie (dalle tematiche molto simili a Veep) The Thick of It, oltre che per i film che ha scritto e diretto Morto Stalin, se ne fa un altro e La vita straordinaria di David Copperfield.

Interessante anche vedere il nome di Neil Gaiman, che dovrebbe star lavorando anche alle nuove storie di Miracleman, come fatto intendere dall’ultima pagina dello speciale Timeless.

All’opera Jonathan Hickman, che dalla fine del suo ciclo sugli X-Men ha firmato finora solo una storia breve di Moon Knight, e che aveva detto di essere al lavoro sul prossimo grande progetto Marvel.

Inoltre vediamo che tra gli sceneggiatori al lavoro compare anche il nome di Ho Che Anderson, lo scrittore che si è visto cancellare all’ultimo minuto la prevista miniserie tie-in di Devil’s Reign Luke Cage: City on Fire, che avrebbe dovuto celebrare anche i 50 anni del personaggio. Possiamo quindi dedurre che l’episodio non abbia lasciato strascichi nel suo rapporto con la Marvel.