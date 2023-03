Tra le uscite Marvel targate Panini del 23 marzo 2023 si conclude la saga AXE Judgment Day con un tie-in sulle pagine di X-Force oltre che nella miniserie omonima. Inoltre esce il cofanetto dedicato a Secret Invasion, in previsione della nuova serie tv in arrivo su Disney+, e fa il suo esordio la nuova serie dei Fantastici Quattro di Ryan North e Iban Coello.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 23 marzo 2023.

Le uscite Marvel Panini del 23 marzo 2023

A.X.E. Judgment Day 5

Marvel Miniserie 266

6,00 €

Contiene: A.X.E.: Judgment Day (2022) #6, A.X.E.: Judgment Day Omega (2022) #1

Il giudizio divino è giunto! Il Progenitore ha fatto la sua scelta e ha giudicato la Terra. Quale sarà l’asso nella manica di eroi, mutanti ed Eterni per fermarlo?

Iron Man, Jean Grey, Wolverine, Sersi e altri ancora viaggeranno nel cuore del Celestiale in una missione disperata.

Uno sconvolgente cambiamento nello status quo degli X-Men e degli Eterni!

Un susseguirsi di sorprese, nel gran finale della saga di Kieron Gillen (Immortal X-Men) e Valerio Schiti (Empyre)!

X-Force 31

3,00 €

Contiene: X-Force (2020) #33

A.X.E. – Judgment Day continua…

…e si intreccia sempre di più con la nuova Caccia di Kraven!

Il Cacciatore si è intrufolato a Krakoa e ora vuole la testa di Wolverine!

Nel frattempo, Deadpool vuole farla pagare a Omega Red!

Wolverine 30

Wolverine 434

3,00 €

Contiene: Wolverine (2020) #27

C’è del marcio a Krakoa… molto più che nella Danimarca di Amleto!

Tra la Bestia e Logan da un po’ non corre più buon sangue, ma ora…

…la situazione sta per precipitare!

Come pure l’attaccamento di Sage all’alcol!

Immortal X-Men 9

6,00 €

Contiene: Immortal X-Men (2022) #8, X-Men Red (2022) #8

Un’avventura inedita del più grande detective del mondo ci riporta a fine Ottocento…

Un mistero degno dello Strano caso del Dr. Jeckyll e Mr. Hyde!

Abigail Brand inizia a scoprire le sue carte…

…e Cable si prepara a rispondere!

X-Men 18

Gli Incredibili X-Men 399

3,00 €

Contiene: X-Men (2021) #16

Gli X-Men affrontano i Figli della Cripta… direttamente a casa loro!

Quali sono esattamente il progetto segreto e la missione di Forge?

E qual è il ruolo di Sinistro in tutto questo?

Inoltre… fratello contro fratello: Ciclope contro Havok!

Fantastici Quattro 1

Fantastici Quattro 435

5,00 €

Contiene: Fantastic Four (2022) #1

Comincia qui il rilancio dei Fantastici Quattro a opera di Ryan North (Unbeatable Squirrel Girl) e Iban Coello (Venom)!

È l’inizio di una nuova era per la Prima famiglia Marvel… ma ad attenderla troverà una tonnellata di guai!

A New York è infatti successo qualcosa di terribile, e la Cosa e Alicia stanno attraversando l’America per non subirne gli effetti!

Ma quando si fermeranno in una cittadina per la notte e si risveglieranno il giorno prima del loro arrivo… capiranno che sono prigionieri di un loop temporale!

Fantastici Quattro 1

Variant Cover

Fantastici Quattro 435

10,00 €

Contiene: Fantastic Four (2022) #1

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Marvel Italia (@panini_marvelit)

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 51

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #220/223

Inizia qui La caduta dei mutanti, una delle X-saghe più amate e devastanti di sempre!

Forge è tornato… ed è posseduto dall’Avversario!

Wolverine a capo degli X-Men, il ritorno dei Marauders… e la prima apparizione di Sinistro!

Quattro storie indimenticabili scritte da Chris Claremont e l’arrivo come disegnatore regolare della stuperstar Marc Silvestri!

Iron Man 3

Iron Man Cosmico

Marvel Collection

26,00 €

Contiene: Iron Man (2020) #11/19

Ammirate la nascita dell’Iron Man cosmico!

Lo scontro finale tra il Vendicatore d’oro e Korvac sulla nave di Galactus!

Tony Stark si immerge nel Potere Cosmico e rinasce come un dio!

Due entità dal potere immenso si confrontano con ripercussioni sull’intera realtà!

Gli Incredibili X-Men: Per Sempre

Marvel Deluxe

36,00 €

Contiene: Uncanny X-Men (2019) #11/22

Prima di House of X… l’ora più buia per gli X-Men!

Gli Uomini-X sono scomparsi… e tocca a Wolverine e a un redivivo Ciclope mettere da parte gli antichi dissapori e riformare la squadra!

Un X-team inedito e inatteso affronta vecchi e nuovi nemici, tra cui… Emma Frost?!

In un unico volume, l’intero ciclo di Matthew Rosenberg (Punisher, Joker) & Salvador Larroca (Darth Vader) che ha posto le basi per l’era Hickman!

Marvel Giant-Size Edition – House of M

45,00 €

Contiene: House of M (2005) #1/8, The Pulse: House of M Special (2005) #1

La Terra come la conoscevate non esiste più: ora è dominata dai mutanti.

Un’utopia? Forse per qualcuno… Ma chi ha alterato la realtà in maniera così drastica?

E, soprattutto, riuscirà l’uomo chiamato Logan – l’unico a ricordare il mondo come dovrebbe essere – a rimettere le cose a posto, o i suoi tentativi porteranno a una tragedia ancora più grande?

Una delle saghe Marvel più amate e più importanti di sempre, per la prima volta in un volume deluxe in formato gigante e ricco di contenuti extra.

Secret Invasion: Gli Skrull Sono Fra Noi – Cofanetto

116,00 €

Contiene: Secret Invasion voll. 1/4