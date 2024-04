Tra le uscite manga Star Comics del 16 aprile 2024 Sand Land di Akira Toriyama in due nuove edizioni, Ultimate e New, oltre ai Box di Pink Heart Jam e Leviathan e alla conclusione di My Genderless Boyfriend.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 16 aprile 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 16 aprile 2024

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 46

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Una volta svelato il mistero dello scheletro trovato dai Detective Boys mentre erano in montagna a osservare le stelle, Conan si trova per le mani una traccia che lo porta sempre più vicino a scoprire il segreto legato al cellulare di Vermouth. Il nostro piccolo detective sarà poi impegnato a risolvere un caso di omicidi seriali avvenuti intorno a un famoso Stradivari, e sfiderà Kaito Kid in una caccia al tesoro!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 24

di Akira Toriyama

€ 15,00

Trunks, un ragazzo venuto dal futuro, annuncia ai terrestri che da lì a tre anni faranno la loro comparsa dei potentissimi cyborg che metteranno a ferro e fuoco il pianeta, chiedendo a Goku di aiutarlo a sconfiggerli. Tre anni dopo, nel bel mezzo della battaglia contro i cyborg numero Diciannove e Venti, il nostro eroe, colpito da una malattia cardiaca, viene sconfitto. Come se non bastasse, iniziano a muoversi anche i cyborg numero Diciassette e Diciotto, ancora più potenti di quelli che li hanno preceduti…

FUNGUS AND IRON n. 4

TECHNO n.329

di Ayaka Katayama

€ 5,90

OPERA CONSIGLIATA ANCHE DA HAJIME ISAYAMA, AUTORE DE L’ATTACCO DEI GIGANTI!

Dopo l’incontro con i vecchi esseri umani, in Ether si è riaccesa la fiamma della speranza e prende forma un nuovo piano sovversivo. Entrato nel laboratorio di Amigasa con lo scopo di portare dalla sua parte dei potenti portatori di voglia, Dante si trova impegnato in una vera e propria lotta per la sopravvivenza. Le terrificanti esperienze a cui è sottoposto scateneranno in lui un profondo cambiamento… Da qui inizia il vero contrattacco!

GINKA & GLÜNA n. 2

TECHNO n.330

di Shinpei Watanabe

€ 5,90

LA PRIMA OPERA DEL TALENTUOSO SHINPEI WATANABE, FRA LE SERIE PIÙ AMATE DELLA PIATTAFORMA MANGA PLUS!

Glüna si apre la via verso il Planet Peak per recuperare Gin-chan. Evitati alcuni maghi lungo il tragitto, si ritrova ad affrontare il guardiano Karura, che le blocca la strada. Ma nell’istante in cui il grande potere magico del nemico viene liberato, ecco anche Ginka scendere in campo, e finalmente il gruppo riesce a introdursi nell’Accademia della Magia!

LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: CRAZY DIAMOND’S DEMONIC HEARTBREAK n. 3

ACTION n.356

di Hirohiko Araki,Kouhei Kadono,Tasuku Kurasuma

€ 5,90

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNO DEGLI SPIN-OFF PIÙ ATTESI DI JOJO!

Le macchinazioni ordite da Karaiya, entrato in possesso del fumetto che predice il futuro, unite al potere del pappagallo di “riprodurre il passato”, colgono Josuke di sorpresa, che si ritrova così a essere attaccato dall’illusione di Pet Shop riprodotta dal potere Stand del pennuto! Riuscirà a venirne fuori?! E riusciranno Hol Horse e Boingo a portare a termine l’incarico per cui si sono recati a Morio-cho?

Non perdetevi la conclusione di questo fantasmagorico spin-off ambientato nell’universo di JoJo!

LEVIATHAN

COMPLETE BOX

POINT BREAK LIMITED n.283

di Shiro Kuroi

€ 25,90

IL MANGA CHE HA VISTO LA COLLABORAZIONE DI FRANCIA E GIAPPONE! CHI AVRÀ IL CORAGGIO DI IMBARCARSI IN QUESTO VIAGGIO INFERNALE?

La “Leviathan” è un’enorme nave passeggeri in rovina che vaga negli spazi siderali, una preda ghiotta per razziatori di ogni sorta… Quando un gruppo di questi sciacalli dello spazio si intrufola sulla nave, ritrovano il diario del giovane Ichinose, uno dei passeggeri, che al suo interno riporta la sconvolgente verità su quanto accaduto al momento dell’incidente che ha distrutto la nave… Si apre il sipario su un racconto corale di ambientazione fantascientifica in cui in palio c’è la sopravvivenza!

Arriva dalla Francia il manga fantascientifico di Kuroi Shiro, pubblicato dall’editore Ki-oon e serializzato su “Shonen Jump+”! Per festeggiare l’evento, i tre numeri che compongono la miniserie saranno disponibili, oltre che nelle classiche uscite mensili a partire da aprile, anche in un box da collezione che racchiude tutti e tre i volumi! Per gli appassionati di fantascienza, un’occasione assolutamente da non perdere!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

MAGICAL GIRL RISUKA n. 5

STARLIGHT n.359

di Kinu Nishimura,Nao Emoto,NISIOISIN

€ 6,50

UNA NUOVA SORPRENDENTE OPERA DAGLI AUTORI DI BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE E SAVAGE SEASON!

Forse Muen Hitokai non è davvero in grado di usare la magia finale dell’Occhio Demoniaco… O almeno questo è quello che pensa Kizutaka. Il ragazzino, negando l’esistenza di una magia che non è mai stata messa in discussione, si prepara ad affrontare uno dei sei terribili maghi… Riuscirà ad avere la meglio?!

MERMAID MELODY – PICHI PICHI PITCH n. 3

OSHARE n.3

di Michiko Yokote,Pink Hanamori

€ 12,00

L’ATTESISSIMO RITORNO DELLE PRINCIPESSE SIRENE CHE HANNO INCANTATO UN’INTERA GENERAZIONE!

Lucia e Kaito possono finalmente vivere la loro storia d’amore, se non fosse che il ragazzo, in seguito a un incidente, perde la memoria… Michal, la misteriosa ragazza che lo soccorre, non fa altro che interferire nei suoi tentativi di recuperare i ricordi perduti. Come se non bastasse, un nuovo nemico si presenta di fronte alle principesse sirene! Come se la caveranno in questa ultima, drammatica avventura? Riuscirà Lucia a coronare il suo sogno romantico?

MY GENDERLESS BOYFRIEND n. 5

QUEER n.87

di Tamekou

€ 6,90

Quando hanno ormai raggiunto importanti traguardi, sebbene con rammarico, Meguru e Sasame sono costretti a sciogliere il duo degli Unicorn Boys… Ma la fine di quest’avventura segnerà per loro l’inizio di un nuovo percorso! Dal canto suo, Wako è sempre più impegnata col lavoro e la sua relazione con Meguru arriva a un punto di svolta. Cosa succederà?! Non perdetevi il gran finale!

PINK HEART JAM

REGULAR BOX

QUEER n.84

di Shikke

€ 13,90

UNA DELLE MINI-SERIE BOYS’ LOVE PIÙ CHIACCHIERATE E ATTESE IN UNA DOPPIA EDIZIONE: REGULAR E DELUXE!

CONTENUTI ESPLICITI!

Yuki Haiga, un ragazzo di campagna, si è adattato rapidamente alla vita universitaria e grazie al suo carattere socievole si è fatto subito benvolere da tutti. Un giorno, al club degli strumenti polifonici incontra il musicista Ryo Kanae, ma nonostante sia rimasto colpito dalla sua impressionante esecuzione alla chitarra, non riesce a trovare l’occasione giusta per parlargli. Finché una sera, seguendo il consiglio dei suoi senpai, Haiga decide di andare in un locale per incontri gay. Ed è proprio qui che, confuso sulla sua sessualità, si ritrova faccia a faccia con il suo idolo, Kanae!

Un’emozionante storia d’amore tra un ragazzo sincero, allegro e gentile e il suo affascinante e algido senpai scritta da una delle autrici Boys’ Love più promettenti e attese degli ultimi anni!

I due volumi che compongono la serie saranno disponibili in due edizioni, una Regular e una Deluxe, entrambe racchiuse in un pratico box da collezione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

SAND LAND NEW EDITION

DRAGON n.308

di Akira Toriyama

€ 5,90

UN’OPERA DI CULTO FIRMATA DAL MAESTRO AKIRA TORIYAMA, CELEBRE AUTORE DI DRAGON BALL!

Alla ricerca della sorgente leggendaria! In un mondo arido e sabbioso in cui demoni e umani soffrono per la costante siccità, Beelzebub, il principe diavolo, e Shiva, un ex genio militare, stringono un’inarrestabile alleanza per trovare una mitica fonte d’acqua! Quali avventure li aspettano nel loro viaggio attraverso le lande infuocate del deserto?

Non perdetevi questa fantastica riedizione di un’opera di culto del maestro Akira Toriyama!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

SAND LAND ULTIMATE EDITION

DRAGON n.309

di Akira Toriyama

€ 15,00

UN’OPERA DI CULTO FIRMATA DAL MAESTRO AKIRA TORIYAMA, CELEBRE AUTORE DI DRAGON BALL, IN UNA PREZIOSA EDIZIONE!

Alla ricerca della sorgente leggendaria! In un mondo arido e sabbioso in cui demoni e umani soffrono per la costante siccità, Beelzebub, il principe diavolo, e Shiva, un ex genio militare, stringono un’inarrestabile alleanza per trovare una mitica fonte d’acqua! Quali avventure li aspettano nel loro viaggio attraverso le lande infuocate del deserto?

Non perdetevi questa fantastica riedizione di un’opera di culto del maestro Akira Toriyama, che sarà disponibile, oltre che nella versione Regular, anche in una fantastica edizione cartonata di grande formato!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 25

SHOT n.270

di Sorata Akiduki

€ 5,90

UN’EROINA DETERMINATA, ATIPICA E… DAGLI SPLENDIDI CAPELLI ROSSI!

Shirayuki e compagni sono alla ricerca di Ryu, rapito insieme a Kageya. Raggiunta la casa di quest’ultima, la trovano vuota, ma grazie ad alcuni indizi deducono che dev’esserci una “serra” in cui si produce il farmaco neutralizzante…

THE BOXER n. 7

MANHWA n.105

di Jihun Jung

€ 13,90

FRA LE SERIE PIU’ ADRENALINICHE DELLA PIATTAFORMA WEBTOON, CON OLTRE 160 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI!

Yu veglia su Carmen ricoverata in ospedale e K gli propone di vendicarsi sul ring. I due avversari si ritrovano alla conferenza stampa prima del match. Contrariamente alle aspettative, è Fabrizio a cadere nella provocazione dell’avversario e a infuriarsi! Santorino si troverà ad affrontare uno Yu agguerrito come non mai… e verranno svelati i retroscena della vita dei due fratelli!

VANISHING MY FIRST LOVE n. 9

SHOT n.271

di Aruko,Wataru Hinekure

€ 6,50

Aoki e Ida si sono gettati anima e corpo nello studio per riuscire a entrare nella stessa università. Il loro legame si dimostrerà abbastanza forte da reggere le nuove prove che lo aspettano? Nel frattempo, benché Akkun e Hashimoto abbiano scelto strade diverse, continuano a incoraggiarsi e sostenersi a vicenda… Il diploma è sempre più vicino, è ormai il momento di salutare i nostri eroi!

VINLAND SAGA n. 27

ACTION n.355

di Makoto Yukimura

€ 5,90

UN VERO GUERRIERO NON HA BISOGNO DI UNA SPADA

Finalmente le cose sembrano andare per il verso giusto per Thorfinn e la gente del villaggio Arneis. Il raccolto è buono e i rapporti coi nativi sono amichevoli. Ma qualcosa di preoccupante comincia ad agitarsi in profondità, sia tra i Norreni che tra gli Lnu…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)