Bleach TYBW: annunciata la terza parte dell’anime

Bleach: La Guerra dei Mille Anni è tornato quest’estate sul piccolo schermo con la seconda parte dell’anime intitolato “Separazione”. E con il presente articolo vogliamo ufficialmente annunciare la terza parte dell’anime. L’aggiornamento arriva con un nuovo video promozionale, una nuova key visual e il periodo di uscita.

Sarà intitolato Bleach: La Guerra dei Mille Anni Parte 3 – Il Conflitto e debutterà nel 2024. La Key visual presenta Ishida nel suo outfit da Quincy. L’aggiornamento del trailer che annuncia ufficialmente la terza parte della serie shonen arriva dalla pagina Twitter MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"Bleach: Thousand-Year Blood War – Part 3 – The Conflict" Officially Announced for 2024pic.twitter.com/TuMLXGpXDY — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) September 30, 2023

Per quanto riguarda la seconda parte dell’anime questa ha debuttato quest’estate l’8 luglio su Disney plus a livello internazionale, dopo la prima parte conclusasi a dicembre con uno speciale di un’ora che univa il 12° e il 13° episodio dell’anime. Ricordiamo che in totale La Guerra dei Mille Anni sarà diviso in quattro parti con pause intermedie.

L’anime ricopre il resto degli eventi conclusivi del manga, fino al finale. L’arco narrativo de La Guerra dei Mille Anni quindi adatterà i volumi compresi tra il 55-74.

“Separazione”, ossia la seconda parte di Bleach, ha visto momenti duri per i Mietitori di Anime. Questo, nonostante i Capitani siano riusciti a riconquistare i loro Bankai. Quando Yhwach rivela infatti che avrebbe potuto rinforzare ulteriormente i suoi seguaci, gli Shinigami erano impegnati in questo secondo round che minacciava il destino dell’umanità e dell’aldilà. Ciò che ha reso questa lotta ancora più difficile, anche per il colpo di scena che ha visto uno degli alleati di Ichigo, Uryu Ishida, giurare apparentemente fedeltà a Yhwach. Anche se Ichigo e i suoi alleati credono che Ishida abbia un motivo preciso per unirsi allo Sternritter, questo significa che la Soul Society ha perso un ruolo importante.

Sebbene confermato per il prossimo anno, il trailer della terza parte di Bleach ha condiviso un primo sguardo alla continuazione della battaglia per il futuro della Soul Society. Ichigo Kurosaki potrebbe aver notevolmente aumentato le sue forze grazie all’intenso allenamento a cui si è sottoposto. Nonostante questo è ancora da vedere se i frutti raccolti saranno sufficienti per sconfiggere il leader dei Wandenreich.

