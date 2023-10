Netflix annuncia il nuovo anime di Tomb Rider

Netflix ha appena annunciato il nuovo progetto anime di Tomb Raider ed è già in lavorazione. L’annuncio è accompagnato da un trailer che permette ai fan di dare un primo sguardo al nuovo anime intitolato Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft che debutterà nel 2024!

Netflix ha decisamente aumentato il numero di progetti e licenze di anime originali negli ultimi anni. E infatti dopo il successo di Castlevania e di molti progetti originali, Netflix aveva in precedenza annunciato che avrebbe lavorato su un franchise di videogiochi importante. E avrebbe collaborato con Legendary Television e Crystal. Ora i fan sanno che si tratta di Tomb Rider e hanno la possibilità di dare un’occhiata al nuovo progetto anime.

Annunciata per la prima volta nel 2021, la nuova serie animata di Tomb Raider è ufficialmente intitolata Tomb Raider: La Leggenda di Lara Croft. Saranno coinvolti per questo progetto Powerhouse Animation (lo studio che ha lavorato a Castlevania, Skull Island e altri), con il contributo di Netflix, Crystal Dynamics e Legendary Television. Di seguito è possibile visionare il trailer:

Take your first-look at LARA CROFT from the upcoming Netflix Series TOMB RAIDER: THE LEGEND OF LARA CROFT. Coming 2024, only on Netflix.#NetflixDrop01 pic.twitter.com/mFmjb7YBWw

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 27, 2023