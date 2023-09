One Piece – Netflix: lo showrunner dice la sua su Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis ha da sempre palesato apertamente il suo amore per One Piece, affermando più volte che le piacerebbe far parte della storia dei Pirati di Cappello di Paglia. Grazie al successo della prima stagione del live-action di Netflix, Curtis potrebbe avere l’opportunità di farlo poiché ha dichiarato di voler far parte della seconda stagione. Lei stessa sul suo profilo Instagram ha rinnovato il suo interesse per interpretare il ruolo di. Kureha nella saga di Drum. E con il presente articolo vogliamo riportare che lo showrunner dell’adattamento live-action avrebbe contattato la famosissima attrice.

Curtis era ben consapevole del fatto che anche i fan della serie desiderassero vederla in qualche modo far parte del franchise di Eiichiro Oda. Non è un segreto che tutti siano convinti che Jamie Lee Curtis sia perfetta per il ruolo della dottoressa Kureha, il medico che ha insegnato a Tony Tony Chopper la medicina e a curare i pazienti. All’inizio di questa settimana, Curtis ha confermato che avrebbe avuto l’obiettivo di discutere direttamente con Netflix per unirsi alla ciurma di Cappello di Paglia. Ha infatti detto che una volta che lo sciopero per l’AMTPT sarà risolto con un contratto equo, avrebbe fatto pressione insieme alla frenesia dei fan per diventare la dottoressa Kureha.

E quindi Matts Owens, uno degli showrunner di One Piece, ha commentato il recente post su Instagram di Curtis, cogliendo l’occasione per confermare che non vede l’ora di parlare con l’attrice, una volta che saranno pronti per tornare al lavoro. Solo a quel punto allora si potr aprire uno scenario concreto.

Al momento, riguardo la seconda stagione del live-action, sono pochi i dettagli confermati. Sicuramente questa continuerà a seguire il materiale del manga e ci saranno diversi personaggi e archi narrativi chiave che faranno il loro debutto. Nel video di conferma della seconda stagione, Eiichiro Oda in persona ha confermato che sarà introdotto Tony Tony Chopper, il dottore della ciurma di Rufy. Oltre alla trama di Drum Island, la seconda stagione molto probabilmente presenterà anche Alabasta, arco narrativo che introduce parecchi alleati e nemici dei Cappelli di Paglia.

