Dragon Ball Super alla fine dell’arco di Granolah ha mostrato Freezer in una nuova forma, che al momento si presenta addirittura più forte di Goku e Vegeta messi assieme. Questo è il motivo principale per cui i due Saiyan si stanno allenando sul Pianeta di Beerus.

Con la nuova saga “Super Hero” però, al momento il frachise ha stoppato questa situazione, eliminando dalle scene la nuova forma del noto villain per dare più spazio all’adolescenza di Goten e Trunks. Fatto sta che durante la prima intervista del 2023 Toyotaro ha parlato proprio di Black Freezer e di tutto quello che c’è dietro la sua creazione.

Durante la conversazione il disegnatore attuale di Dragon Ball ha discusso della nascita e della creazione della nuova forma di Freezer, spiegando anche il motivo per cui il villain è stato colorato in nero:

“Quando ho pensato al colore precedente di Freezer, ovvero l’oro, ho associato quest’ultimo anche al nero, che pensandoci è lo step successivo del colore oro. Se vogliamo soffermarci sulla valenza anche simbolica del colore il suddetto ha una natura davvero inquietante: spesso è anche associato all’oblio e alla vastità dello spazio, oltre che ai buchi neri”.

In poche parola l’artista ha visto nel colore nero la forma successiva dell’oro, marcando anche la valenza di questo singolare colore e le sue associazioni riguardanti lo spazio, il vuoto, l’oblio e altri realtà inquietanti. Una spiegazione semplice ma molto efficace. Tutto arriva da CB.

Toyotarou and Victory Uchida explain how they came up with the color "Black" for Frieza's transformation in the latest interview.

